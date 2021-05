Petro y Fajardo: la felicitación del exgobernador que llevó a un acercamiento entre los dos

Álvaro José Carvajal Vidarte

La última encuesta de intención de voto, que le da una clara ventaja a Gustavo Petro frente a sus demás competidores de cara a las elecciones presidenciales de 2022, provocó un inesperado acercamiento entre los dos excandidatos presidenciales Gustavo Petro y Sergio Fajardo.



Fajardo manifestó en su cuenta de Twitter que recibió muchos comentarios a raíz de la encuesta, hecha por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, según la cual, Petro tiene una amplia ventaja frente a todos sus competidores.



Mientras que Petro tiene un 25 % de intención de voto entre los encuestados, Fajardo, que es el segundo, se queda apenas con un 6 %.



“Hay preocupación e ideas valiosas, lo agradezco. Pero la recomendación no puede ser “atacar a Petro”. No lo puedo aceptar, no podemos estimular más odio. La política cambió estas semanas y para siempre”, manifestó Fajardo, quien, además de felicitar a Petro le reconoció que había interpretado mejor la coyuntura.



“Si queremos competir debe ser con ideas, no con guerras de políticos, ni con cuentos de ‘castrochavismo’. Son tiempos para escuchar con humildad las manifestaciones. Queda un año, por ahora, felicitaciones @petrogustavo”, agregó el excandidato presidencial.



Petro ha interpretado mejor la coyuntura. Así que si queremos competir debe ser con ideas no con guerras de políticos; ni con cuentos de “castrochavismo”. Son tiempos para escuchar con humildad las manifestaciones. Queda un año, por ahora felicitaciones @petrogustavo — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 17, 2021

Horas después, Petro respondió a su mensaje, también a través de Twitter, asegurando que Colombia necesita una construcción colectiva.



“Gracias Sergio, la competencia muchas veces es una construcción ideológica de algo llamado neoliberalismo, hoy anacrónico, creo que Colombia necesita construcciones colectivas y solidarias. La construcción de un destino común”, aseguró.



Fajardo y Petro han mantenido una rivalidad política desde las elecciones pasadas, en las que Fajardo recomendó a sus seguidores votar en blanco en la segunda vuelta, con el argumento de que ni Petro ni Iván Duque, que finalmente resultó electo, podían representarlo.