La discusión acalorada en la que Hernández y Petro se trataron de "corruptos" por redes

A nueve días de la segunda vuelta presidencial, los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández protagonizaron un cruce de señalamientos a través de Twitter, en donde se trataron de "corruptos".



El intercambio de mensajes comenzó cuando Petro hizo alusión a que, sin importar si apoyan o no al expresidente Álvaro Uribe, es necesario que los jóvenes salgan a ejercer su derecho al voto insinuando así que voten por él porque, según dijo, "su contendor va a romper la democracia".



"A mi generación de hombres les solicito no cerrar la esperanza de los jóvenes. La mayoría de ustedes han sido uribistas en este siglo, síganlo siendo si quieren, pero dentro de las normas de la democracia. Mi contendor va a romper la democracia, no caigan en esa trampa".



La discusión continuó cuando, sin mencionar su nombre, el Candidato del Pacto Histórico se refirió a las polémicas que ha enfrentado Hernández por supuestos actos de corrupción y por las distintas ocasiones en las que ha respondido exaltadamente a cuestionamientos que ha enfrentado no solo como aspirante a la Presidencia, sino también como Alcalde de Bucaramanga.



Al respecto, Petro escribió en su cuenta de Twitter que "algo se ha desatado en una parte de Colombia. Creer que a golpes se gobierna, creer que el engaño es la verdad, creer que el vivo usurero es el héroe, creer que la democracia vale un "c...". De ahí no sale sino el genocidio. La mayoría de Colombia quiere derechos y dignidad".



Ante estos mensajes, el Candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se pronunció haciendo referencia a cómo gobernó Petro cuando fue Alcalde de Bogotá y, a su vez, compartió un documento de un proceso en la Fiscalía General por una compra de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá durante el mismo periodo.



"La corrupción de Petro en Bogotá fue evidente. No se perdieron de nada, hasta en las motos se llevaron su tajada. Doctor @petrogustavo, dígame lo que pregona y le diré en qué peca", escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

La corrupción de Petro en Bogotá fue evidente. No se perdieron de nada, hasta en las motos se llevaron su tajada. Doctor @petrogustavo, dígame lo que pregona y le diré en qué peca. pic.twitter.com/5ZzfbEIu25 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 7, 2022

Ante esto, Petro continuó compartiendo 'trinos' mencionando a Hernández en los que no solo lo crítica como candidato, sino que también hace referencia a algunos malentendidos que han viralizado sobre el exalcalde de Bucaramanga.



"El elector del pequeño municipio rural andino ha apostado mayoritariamente por el admirador de Hitler. Cree que el hombre fuerte golpeará al corrupto y no se da cuenta que elegirán al corrupto que lo golpeará a él mismo. Hoy la decisión queda en manos de la mujer y el joven", comentó Petro.



Hernández, por su parte, decidió no seguir con la discusión y terminó el cruce de mensajes escribiendo que "#UnaVerdadEs la que los medios y los petristas sacan de contexto para hacerme quedar mal. ¿Por qué les cuesta tanto hablar con la verdad?"