La crítica de Duque a la idea de Gustavo Petro de dejar de exportar petróleo

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a la gravedad que tendría para Colombia dejar exportar petróleo, reiterando que dicho hidrocarburo le genera al territorio nacional gran inversión extranjera.



Las declaraciones del presidente Duque se dan después de que el presidente electo, Gustavo Petro, haya manifestado desde su campaña y en varias ocasiones que Colombia dejará de exportar el hidrocarburo.



“No nos pueden decir a nosotros petróleo no, el petróleo gústenos o no nos guste representa cerca del 40% de la inversión extranjera directa en el país y más del 40% de la generación de divisas”, expresó Duque en medio de un evento en Bogotá.



El mandatario además reiteró: “El día que se pierda la certidumbre en el sector de hidrocarburos, vamos a seguir teniendo un incremento desmesurado del dólar en nuestro país, afectando las cadenas de valor de importación y contribuyendo a una mayor inflación. Este sector debe verse de manera estratégica”.



Le puede interesar: ¿Fin al día sin IVA? Propuesta de Petro de eliminarlo sigue generando debate



El presidente Duque aseguró que al Gobierno entrante nunca se le desearía que le vaya mal, pero reiteró que es importante que se tengan en cuenta diferentes factores que están ocurriendo en el mundo, entre esos el fenómeno de la inflación.



“Deseándole siempre al próximo Gobierno que le vaya bien, uno no puede desearle a quien llega a la Casa de Nariño que le vaya mal, le tiene que ir bien, queremos que le vaya bien, pero para que le vaya bien al Gobierno debemos tener unas líneas muy delicadas en el mundo que estamos enfrentando”, afirmó Duque.



El mandatario aseguró que Colombia también debe tener en cuenta la caída que está teniendo el petróleo en Estados Unidos: “Esa caída (del petróleo) nosotros debemos saberla administrar fiscalmente, pero sin perder la certidumbre en el sector minero energético, porque si el precio cae, y además se generan temores en el sector de hidrocarburos para que haya más inversión y más producción, el golpe para el país es dos veces más grande”.



El presidente Duque fue enfático en asegurar que aumentarle la carga tributaria a quienes invierten en Colombia causará una desinversión en un momento en donde el país ha venido creciendo después de la pandemia del Covid-19.



Duque también hizo una crítica frente a lo que pueden hacer y no hacer los Gobiernos: “Ningún Gobierno tiene la potestad para decir de manera arbitraria a ningún sector de la economía que deja de funcionar porque no hay un querer ideológico hacia ese sector.



Respecto al tema económico, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró que es importante que las empresas se sientan confiadas en los Gobiernos.



“Necesitamos construir siempre esta relación de confianza entre el Gobierno y el sector empresarial, cualquier inversionista, grande, pequeño, mediano, necesita tener confianza en su Gobierno para tomar la decisión de invertir. Construir confianza tiene que ser de verdad un objetivo permanente de todos los colombianos, lo importante es dejar una metodología que ojalá el Gobierno nuevo continúe”, aseguró Ramírez en declaraciones.



Y reiteró: “Hablar de reforma tributaria es una gran responsabilidad, no podemos tener reformas tributarias que graben solamente a las empresas, tenemos que tener reformas tributarias que de verdad graben a todos los que generan una renta, en proporción a la renta que generan. Hay mucha gente en Colombia que tiene la capacidad de aportar algo a las finanzas públicas”.