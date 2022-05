La Coalición Centro Esperanza quedó en libertad para la segunda vuelta presidencial

Con una declaración de cuatro puntos, la coalición del centro anunció que con miras a segunda vuelta presidencial del 19 de junio, las distintas fuerzas políticas de ese proyecto político quedan en libertad de apoyar a Rodolfo Hernández o Gustavo Petro.



Tras destacar que la votación de Colombia el domingo fue una clara derrota al uribismo y de agradecer los cerca de los 900 mil votos que tuvo Fajardo, en la declaración destacan que "La Coalición Centro Esperanza ha cumplido con los fines políticos para los que fue constituida, por lo que cada uno de sus sectores y movimientos decidirá sobre su futuro, dentro de las más cordiales relaciones entre nosotros", señala la misiva de la Coalición.

Declaración de la Coalición Centro Esperanza. pic.twitter.com/jIlZOFCO4y — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) May 30, 2022

La declaración fue firmada por el excandidato Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo, los exprecandidatos Carlos Amaya, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, además del exministro Juan Fernando Cristo, el senador electo Humberto de la Calle y los dirigentes Juan Manuel Ospina, Berenice Bedoya y John Arley Bedoya.



Sin embargo llamó la atención que en la declaración no apareció la firma del sector de Alianza Verde que representa a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y la senadora Angélica Lozano, quien precisamente fue quien más impulsó la unión entre el ingeniero Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo.

Así estarían las fuerzas

El domingo en la primera vuelta el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo sacó 888.585 votos, los cuales si bien no son endosables, si estarían más cerca de llegar en una gran parte a Gustavo Petro.



Tras la declaratoria de libertad en que quedaron, ahora viene las reuniones de cada sector para definir a quién apoyarán. Por ahora es claro que Sergio Fajardo no anunciará ningún apoyo sino hasta después de que se reúna el miércoles con el ingeniero Hernández.



Cosa contraria será con su compañero a la Vicepresidencia, Luis Gilberto Murillo, quien se irá con Gustavo Petro, con quien de tiempo atrás tienen cercanía, incluso en su momento fue invitado a hacer parte de esa consulta del Pacto Histórico.



Con Gustavo Petro es claro que están el Partido Asi y el exministro y exprecandidato Alejandro Gaviria, de quien se rumora que podría llegar a ser el ministro de Hacienda en el eventual gobierno de Petro. Lo mismo pasaría con el exministro Juan Fernando Cristo, quien con su movimiento En Marcha, se reunirán este martes para hacer el anuncio de a quien apoyarán, pero tienen más identidad con Petro.



El apoyo que está decidido para Rodolfo Hernández es el de exprecandidato Carlos Amaya, sector que incluso desde la primera vuelta estuvo más con el ingeniero. No se descarta que la tendencia de Claudia López y Angélica Lozano estén en las hueste de Hernández con quien tienen más cercanía.



El Nuevo Liberalismo, según informó su director nacional, Juan Manuel Galán, están en consultas con sus directivas y los excandidatos al Congreso para anunciar a quien apoyan, pero estarían, por ahora, más cercanos a Rodolfo Hernández.



El senador Jorge Enrique Robledo con su partido Dignidad, igualmente podría estar con Hernández, esto porque es claro su distanciamiento con Petro, sin embargo su electorado es mucho más de izquierda, por lo que no se descarta que haya una libertad también allí.



Por último se espera que el ahora senador elector, Humberto de la Calle, se pronuncie cuál será su postura para la segunda vuelta presidencial.