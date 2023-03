El senador independiente Jonathan Hernández, conocido como Jota Pe, informó que denunció ante la Fiscalía General de la Nación al productor del canal de televisión del Congreso, John Jairo Uribe, a quien al menos tres personas de esa dependencia lo denunciaron por presunto acoso sexual y laboral, así como por pedirles parte de sus salarios.



En su denuncia, el senador Hernández sostuvo que el funcionario en cuestión trabajaba en conjunto con Valeria Uribe, su hija, quien era la encargada de hacer los cobros, esto con base a una tabla que usaban para pedir la cuota a los trabajadores.



De acuerdo con el congresista, “él, a través de su hija, le exigía una parte del salario a algunos trabajadores, su hija era la que recogía este dinero, todo eso según las denuncias de los muchachos. Recogía este dinero y lo echaban a una bolsa a la cual llamaban bodega. El segundo chico, Daniel, es despedido precisamente por no querer devolver esa parte de su salario".



Y agregó que: "A Daniel, por ejemplo, lo acosaba sexualmente, ya él lo dijo, que gustaba de él, que quería que tuvieran una relación, me cuenta Daniel que en muchas ocasiones tiraba a tocarlo. Al tercer denunciante, luego de drogarlo, lo abusaba sexualmente no en una sino en muchas ocasiones. Nosotros tenemos pruebas de todo esto”.



El senador, además, indicó que en sus pruebas hay chats, videos, fotos y mensajes que comprueban todas las versiones de los denunciantes y que todo ese material se lo entregó a la Fiscalía General desde la semana pasada.



Hernández expresó, además, que “estoy pidiendo al presidente del Congreso, Roy Barreras, que lo retire del cargo porque él se enteró de que haríamos esta denuncia y presionó a muchas personas para que esto no se conociera. Debe salir del Congreso”.



Recordó que Uribe estuvo trabajando con el hoy presidente del Senado desde la campaña presidencial del 2022 y que en julio le vinculó al Congreso de la República, “aunque Uribe llegó al Congreso hace poco, él ya había estado acá. Muchos quieren decir que es un funcionario nuevo, pero no lo es”.



Tras la denuncia del senador Jota Pe Hernández, el presidente del Senado, Roy Barreras, se manifestó por un mensaje de Twitter, en donde indicó que: “Ha hecho bien el Senador @JotaPeHernandez al denunciar en @FiscaliaCol las graves denuncias que ha hecho públicas. Es el escenario legal para la denuncian y la defensa de los implicados. La Dirección Administrativa del Senado me informa que la persona denunciada NO es funcionario del Congreso”.



Al respecto, la Dirección Administrativa indicó que ni John Jairo Uribe ni Valeria Uribe, tienen contrato con el Senado, aunque se precisó que sí tienen una relación contractual con la empresa Desarrollo de Infraestructura Civil y de Servicios Técnicos Especializados para las regiones, con la cual el Senado tiene contratado el servicio de operación y producción de contenido del Canal Congreso. Además harán un seguimiento a las personas afectadas y otras que hayan sido afectadas por Uribe, para que presenten sus denuncias.