Gobierno retiraría la reforma a la salud si se modifican sus bases, advirtió la ministra Corcho

Si se modifican puntos esenciales de la reforma a la salud presentada por el Gobierno, entonces el proyecto sería retirado del Congreso. Así lo advirtió este lunes la ministra Carolina Corcho, quien aseguró que no están de acuerdo con que las bases planteadas para que haya un cambio en el sistema de salud sean modificadas.



Según manifestó la Ministra, si no hay un cambio estructural del sistema de salud en las contrarreformas que han sido presentadas, entonces "no vale la pena la iniciativa". Por lo cual, fue enfática en que sabe que la reforma del Gobierno no será tramitada sin modificaciones, pero que estas no pueden cambiar el propósito del proyecto.



"Somos conscientes de que ningún proyecto de ley sale como ingresó. Pero nosotros lo que no queremos es que todo cambie para que nada cambie. Sí, hay unas esencias que el presidente ha pedido, o si no el proyecto de ley no tiene sentido y sería retirado por parte del Gobierno", indicó la Ministra.



Incluso, aseguró que el presidente Gustavo Petro ha insistido en que no se debe permitir que los cambios al sistema de salud que quiere realizar su Gobierno no se tengan en cuenta a la hora de tener en cuenta los demás planteamientos que comprenden las contrarreformas a la salud. "Porque si finalmente no es para hacer un cambio, no tiene sentido un esfuerzo tan grande desde el punto de vista del gobierno legislativo". comentó Corcho.



Sobre los cambios que han planteado varios partidos políticos, Corcho manifestó que sí están considerando la posibilidad de implementar en la reforma del Gobierno aquellas propuestas guiadas para que las EPS que logren sobrevivir en el nuevo modelo puedan obtener incentivos por buenos indicadores de gestión.



"Las EPS van a seguir bajo un esquema de territorialización y, teniendo en cuenta una propuesta de tres partidos políticos, con un pago de hasta 5% en el manejo de recursos. Ahí se da la posibilidad para que las EPS que funcionan continúen", precisó la Ministra.