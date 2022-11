Joe Biden ganó porque no hubo la anunciada ola roja

“Lejos de ser una ola roja arrolladora, al final de la contienda electoral tenemos es una victoria pírrica del Partido Republicano, que, como fue pronosticado, ganará la mayoría la Casa de Representantes con ajustado margen, pero que no fue capaz de hacerse del Senado, a pesar de que los líderes conservadores anunciaban eufóricamente una derrota total del Gobierno de Joe Biden”.



Así analiza el consultor internacional y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, Icpg, Henry Rafael las cifras conocidas sobre los comicios de medio mandato que se realizaron el martes en Estados Unidos.



Agrega que “los resultados distan mucho de lo que esperaban los partidarios conservadores en unos momentos donde el país atraviesa una crítica situación de la economía, en medio de una aparente debilidad del Gobierno demócrata, que, por su parte, ha salido airoso y mejor parado en estos comicios, si comparamos los guarismos con las elecciones de medio término de los últimos 20 años”.



Para Rafael, “Biden sale más que airoso, pero tendrá que esperar a ver si este oxígeno logrado es duradero o se desvanecerá cuando la segunda vuelta en Georgia para elegir el sitio en disputa en el Senado nos muestre finalmente si los republicanos logran o no hacerse de la mayoría del Capitolio”.



“Estamos ante un pírrico triunfo republicano, pero ante una clara derrota del presidente Donald Trump, cuya participación en la campaña electoral, en vez de sumar, parece haber disminuido y afectado el espíritu de los independientes por apoyar a los candidatos republicanos”, anota.



Y finaliza señalando que “tan magro como el resultado electoral en estados claves para Trump ha sido la abrumadora elección de Ron Des Santis, el gobernador de Florida, quien no solo ha consolidado la presencia republicana en esta parte del país, sino que emerge como el mejor competidor del expresidente en las primarias venideras para las elecciones presidenciales del 2024, en las que Biden, como ya lo reafirmó la Casa Blanca, se pretende postular para un nuevo mandato”.



Con él coincide el politólogo internacionalista Mauricio Jaramillo, quien considera que “en efecto, no fue una ola republicana. Derrotas importantes sí en Pensilvania y Arizona, en términos de gobernaciones. Se sabía que iban a ganar la Cámara de Representantes y hay que esperar qué pasa al final en el Senado”.



“Se debe tener en cuenta que en cinco estados se aprobó en consultas populares el acceso al aborto, se sepultó la posibilidad de prohibirlo expresamente, y con esto básicamente lo que uno ve, aunque hay que esperar lo que pase en el Senado, la popularidad de Joe Biden no está tan limitada como se pensaba, y esto le da un margen para los dos años que vienen y muy seguramente, se piensa, el ‘trumpismo’ estaba sobredimensionado”.



De su lado, el abogado y analista político José David Benavides Merino señala que, contrario a lo que se prevía, los resultados conocidos hasta ahora muestran que hay una estrecha votación a favor del Partido Republicano en ambas cámaras, “lo cual demuestra que la política estadounidense está dando un giro nuevamente hacia la derecha. Si bien no es margen muy amplio, las mayorías son determinantes al momento de aprobar las leyes en ese país y sobre todo las iniciativas gubernamentales, motivo por el cual la agenda de Joe Biden podría tener dificultades para cumplirse a cabalidad durante lo que queda de su periodo como presidente”.



En su opinión, es importante tener que cuenta que si bien ambos partidos, demócrata y republicano, tienen buena relación con Colombia independientemente de quién sea el presidente, “ahora con Gustavo Petro hay un poco más de escepticismo del lado republicano y, si este gana las eleccciones de medio término, podrían verse comprometidas muchas ayudas que el Congreso de Estados Unidos impulsa para Colombia, más cuando en este momento hay un gobierno de izquierda en el país”.