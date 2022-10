Jaír Bolsonaro, fuerte contra la izquierda: "miren a Argentina, Colombia y Venezuela"

El presidente brasilero Jaír Bolsonaro lanzó una dura crítica a los actuales gobiernos de izquierda de Latinoamérica, esto luego de que se confirmó que competirá con Luiz Lula da Silva por la segunda vuelta presidencial de Brasil.



Bolsonaro, quien en su momento criticó la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, aseguró que de ser Lula da Silva elegido nuevamente como mandatario de Brasil, el cambio que promete no sería beneficiario para el país.



Al respecto, Bolsonaro comparó a Brasil con los países que están siendo gobernados por líderes de izquierda y fue enfático en que las naciones que prefirieron dejar la derecha en busca de un cambio en realidad, según dijo, no les ha ido bien.

​

"El cambio puede ser para peor, fíjense en Argentina, Colombia, Venezuela", aseguró el actual presidente de Brasil, una lista a la que luego sumó Chile y Nicaragua. "Todos los países que migraron hacia la izquierda les fue peor", mencionó y aseguró que "me preocupa la libertad del pueblo".



En el caso de Argentina, la crítica de Bolsonaro fue más detallada y dijo que en ese país "tiene un 40 % de la población que está en la línea de la pobreza [...], durante la pandemia siguió una política de ´quedarse en casa´, que ya saben lo que opino sobre eso, y fue peor”.



Finalmente, Bolsonaro se refirió a la segunda vuelta presidencial que habrá en Brasil y habló de los apoyos que necesita para sacarle ventaja a Lula, quien en primera vuelta tuvo 5 puntos de diferencia.



"Tenemos una segunda parte por delante. Existe la posibilidad de hablar con (Romeu) Zema (gobernador reelegido en MG). Río es de nuestro partido (Cláudio Castro). El PL hizo una bancada de 100 y unos cuantos diputados, nosotros hicimos senadores, todo este personal será invitado a hablar con nosotros", precisó.