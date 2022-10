Viajes de la Primera Dama y contrato de Nerú, las otras polémicas del Gobierno de Petro

Aunque el Gobierno del presidente Petro prometió en campaña implementar políticas de austeridad, en los últimos días han sido varias las controversias que han rodeado su gobierno, siendo la más reciente la relacionada con las millonarias compras que fueron gestionadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre.



Así entonces, al gobierno de Gustavo Pero se le han criticado varias decisiones, entre ellas la contratación del bailarín Nerú Martínez y los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, en representación diplomática. Otras de las polémicas ha sido la reducción de las altas consejerías que, aunque anunciaron, aún no han dado indicios para su realización.



El 8 de septiembre pasado se conoció que el Dapre contrató al coreógrafo Nerú Martínez para realizar actividades que promuevan la salud física y mental de los colaboradores de la Casa de Nariño. Su sueldo total será de 28 millones de pesos y se pagará por cuotas mensuales (7 millones de pesos) hasta el 31 de diciembre de este año.



“Este año las decisiones que hemos tomado le ahorrarán 33.000 mil millones (de pesos) al presupuesto del Dapre. Se contrató a Nerú para dirigir el gimnasio y las actividades de bienestar del Dapre. Tiene toda la experiencia y la confianza para desarrollar el objeto del contrato”, había defendido Lizcano.



De otro lado, los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, al funeral de la reina Isabel II en Londres, a Nueva York (Estados Unidos) y al funeral de Estado del ex primer ministro japonés, Shintzo Abe generaron millonarios gastos como “Embajadora en misión especial”. Sus viáticos, según el decreto, en estas misiones diplomáticas fueron de $63.748.000.



Petro ha defendido los viajes de su esposa, ante la insistencia de que en su reemplazo debía ir la vicepresidenta Francia Márquez, alegando que un concepto de la Función Pública faculta a la primera dama para asistir al presidente de la República en el desempeño de tareas protocolarias.



En las últimas semanas el Gobierno también fue cuestionado por la supuesta reducción de altas Consejerías que, según habían asegurado, se haría en medio de la transformación de la Presidencia. Sin embargo, algunas decisiones han dado a entender lo contario.



En primer lugar quedarían cinco Altas Consejerías: la de Paz, de Jóvenes, la Transformación Digital, de Derechos Humanos y de las Regiones.



Aunque este era el plan inicial, en las últimas semanas se posesionaron dos nuevas consejeras. La consejera para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí y la consejera para la Niñez y Adolescencia, Eva Ferrer Galcerán, mano derecha de la primera dama, Verónica Alcocer.