​"Ingrid ha sido siempre una mala persona": Roy Barreras por decisión del CNE sobre De la Calle

La decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de negar la expulsión de Humberto De la Calle y Daniel Carvalho de Verde Oxígeno ha dado mucho de qué hablar puesto que los congresistas tienen que ser reintegrados en el partido que es liderado por Ingrid Betancourt, con quien ambos tienen una relación tensa desde las pasadas elecciones.



Luego de conocerse el fallo del CNE, la exprecandidata presidencial se pronunció e indicó que desde el partido acatan la decisión del organismo, sino que fue enfática en que el Senador y el Representante deberán declararse en oposición al Gobierno de Gustavo Petro, esto a pesar de que ambos decidieron ser independientes cuando ella los expulsó.



Así entonces, una de las voces que se pronunció al respecto fue el senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, quien a través de su cuenta de Twitter arremetió contra Betancourt no solo por la actitud que ha tomado frente a De la Calle, sino también por la posición que ha mantenido durante su vida política.



Al respecto, Barreras aseguró que De la Calle cuenta con su apoyo, así como con su respaldo político y jurídico porque, según lo describió, es un "estadista admirable y es una buena persona que solo ha hecho el bien" a quien un partido político no debería limitarlo.



"La situación de Humberto De la Calle la resumo con conocimiento así: él es un estadista admirable y es una buena persona que solo ha hecho el bien. Todo nuestro respaldo político y jurídico a Humberto De la Calle. Tiene salidas. De la Calle tiene y tendrá el espacio que quiera. Ingrid:

No secuestre a De la Calle!", escribió Barreras en Twitter.



Pero su pronunciamiento no quedó solo en pedirle a Betancourt que le dé libertad al Senador y exjefe negociador del Gobierno con la extinta guerrilla de las Farc, sino que además aseguró que la líder del Verde Oxígeno "no es una buena persona".



"Ingrid Betancourth ha sido siempre una mala persona, egoista absoluta y destructora de proyectos. Un honor servir con Humberto", precisó

Betancourt se refirió a la decisión del CNE

Luego de que el Consejo Nacional Electoral negara la expulsión de Verde Oxígeno del senador Humberto de la Calle y del representante a la Cámara Daniel Carvalho, la líder del partido político, Ingrid Betancourt, se pronunció al respecto asegurando que es una decisión que ya estaban esperando y que la acatan como debe ser.



Así entonces, en una entrevista con la Revista Semana, Betancourt señaló que como partido están dispuestos a que todo se haga de la mejor manera, eso sí, si los dos congresistas deciden volver al partido.



“Ellos han cometido tantos errores en este camino, han dado tantas declaraciones y han sido tan agresivos con el partido que cualquiera que esté en la línea de tomar la curul de ellos (...) Ellos llegaron por una coalición, si se les hace un proceso por doble militancia y pierden su curul, habrán otros partidos que se van a beneficiar. Es decir, hay muchos intereses que están jugando”, subrayó la líder de Verde Oxígeno.