Ingrid Betancourt se retira de la Centro Esperanza y será candidata independiente

Ingrid Betancourt no continuará siendo parte de la Coalición Centro Esperanza y se presentará a las elecciones presidenciales como candidata independiente por el partido Verde Oxígeno.



Así lo confirmó Betancourt luego de que la alianza política emitió un comunicado en el que aseguró que era decisión de la exsenadora continuar o no como integrante de la coalición y, por ende, participar en la consulta para elegir a un solo candidato que se realizará en marzo.



"Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias a Alejandro Gaviria. Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo de una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia por una política limpia", manifestó.



Y, con relación a su candidatura, agregó que "en estas condiciones nos vemos obligados a dar un paso al costado de la Coalición Centro Esperanza. Seré candidata independiente a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno. Un partido que no hace concesiones en la lucha frente a la maquinaria porque aquí no puede haber zonas grises".



