Ingrid Betancourt propone aumentar la edad  de pensión a 60 y 65 años

La candidata a la Presidencia de la República por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, participó este viernes del debate organizado en el marco de la edición 15 del Congreso de AsofondosFiap, donde planteó las principales propuestas en materia pensional.



La aspirante a llegar a la Casa de Nariño señaló que su propuesta se enfocará principalmente en tres aspectos: cobertura, desequilibrio e inequidad del sistema, que son los principales problemas que ha evidenciado del actual sistema pensional en Colombia.



Entre los principales elementos que enmarco la candidata de Verde Oxígeno fue aumentar la edad de pensión a 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, pese a que considera que es una propuesta impopular con la que muchas personas no se ven identificadas.

“No podemos no enfrentar este debate, porque en algún momento en esta carrera contra el tiempo nos vamos a ver abocados a una crisis presupuestal, donde no vamos a tener los fondos para pagar las mesadas de los jóvenes que hoy están comenzando a cotizar”, señaló Betancourt.



Otra de las propuestas de la candidata está ligada a crear un seguro de vejez, que permita una cobertura universal del sistema pensional. En este sentido se propone un pilar semicontributivo, calculando que la contribución de alrededor de 680.000 pesos por persona retirada o en edad de retiro.



También mencionó que se debe equilibrar el sistema y eliminar esa competencia “casi desleal”, porque en el régimen de prima media se subsidian las pensiones más ricas, algo que “no es competitivo”, entonces cuando las personas ven que van a llegar a su edad de pensión, se pasan a este régimen.



Sin embargo, aclaró que por el “momento”, no eliminaría el régimen de prima media, ya que será un costo muy costoso, pero sí señaló que que la pirámide poblacional colombiana está cambiando muy rápidamente, lo que lo hace un sistema “totalmente insostenible”.

Betancourt también se refirió, en medio del debate, al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien no asistió al evento programado por los fondos de pensiones, en el marco de la edición 15 del Congreso de AsofondosFiap.



“Lo que sí me molesta, es que una persona que ha venido haciendo propuestas en temas de pensiones, cómo es capaz de no venir a poner la cara. Además pienso que tampoco va a poner la cara en su propuesta de perdón social”, señaló Betancourt.