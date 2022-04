¿Quién está financiando las campañas políticas? Reportes de candidatos están a medias

“De ocho campañas electorales, solamente cuatro han presentado informes de financiación de las campañas políticas. Tenemos cuatro organizaciones, campañas a la Presidencia de la República, con informes en cero. No se compadece lo que nos están insinuando los medios de comunicación en términos de publicidad, con lo que está en los informes de Cuentas Claras”.



De esta manera, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, advirtió ante la Comisión de Garantías Electorales que, faltando un mes para la primera vuelta, la mitad de las candidaturas de quienes aspiran a ocupar la Casa de Nariño desde agosto próximo, no han reportado información sobre la financiación de sus campañas.



Como ella lo explicó, esta información, que tiene como base el aplicativo del Consejo Nacional Electoral, CNE, Cuentas Claras, indica que las cuatro candidaturas que no han reportado ni los ingresos ni los gastos son las de Gustavo Petro (Pacto Histórico), Ingrid Betancourt (Partido Verde Oxígeno), John Milton Rodríguez (Partido Colombia Justa y Libres) y Luis Pérez (Movimiento Colombia Piensa en Grande).



Por el contrario, las campañas de Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza) y de Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) han registrado ambos factores.



El exalcalde de Medellín, por ejemplo, ha reportado ingresos por $760 mil millones y gastos por $409 mil millones, en tanto que el exalcalde de Bucaramanga ha dado cuenta de ingresos por más $120 mil millones y de gastos por cerca de $26 mil millones.



De otro lado, de acuerdo con la relación presentada por la MOE, las campañas presidenciales de Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) y Enrique Gómez (Partido Movimiento de Salvación Nacional) solamente han reportado ingresos. A la fecha, el primero registra en Cuentas Claras $55 mil millones y el segundo, cinco mil millones de pesos.