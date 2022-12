Imputados por hechos graves en las protestas no serán gestores de paz: MinDefensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a la medida anunciada por el presidente Gustavo Petro el fin de semana, quien aseguró que los jóvenes detenidos en medio del paro nacional serán liberados y se convertirán en gestores de paz.



Sobre la posibilidad de que personas detenidas o imputadas por hechos graves ocurridos en el marco del estallido social queden libres, el Ministro recalcó que habrá un proceso riguroso para definir quiénes pueden acogerse a este beneficio.



“Se debe hacer de acuerdo con la reglamentación que se expedirá, hay un proceso cuidadoso de verificación de quiénes de estas personas privadas de la libertad, por cuenta de la participación en la protesta ciudadana, van a ser designados como gestores. No van a tener esa calidad personas que hayan cometido hechos graves o que, por lo menos, estén imputados por hechos graves”, aseguró Velásquez.



Además, el Ministro reveló que el Gobierno Nacional también evalúa incluir en el plan a miembros de la Fuerza Pública capturados por actuaciones relacionadas durante las protestas.



“No habría argumento legal para negarlo. Si lo que se busca es dar un paso para quienes estuvieron en la propuesta puedan ser promotores de convivencia… y si la norma dice que se incluye a todas las personas que participaron, independiente de si eran o no funcionarios, esa evaluación también podría extenderse a miembros de la Policía, eso lo definirá el Presidente”, agregó.



Cabe recordar que el ministro del Interior, Alfonso Prada, ya había manifestado que los líderes sociales, campesinos y la comunidad afrodescendiente también serán tenidos en cuenta para ser "gestores sociales".



Según dijo, el Gobierno analizará el proceso de paz y determinará quiénes podrán cumplir con ese rol de gestores de paz no solo a nivel nacional, sino en los territorios que requieran acompañamiento.