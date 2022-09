"Hubiéramos deseado que esperaran un poco más": MinInterior por protestas contra Petro

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió a las movilizaciones que se realizaron este lunes en varias ciudades del país en contra del gobierno de Gustavo Petro.



Con relación a las protestas, el Ministre manifestó que son actividades que son respetadas, pero que él considera que era muy pronto para realizarlas, esto teniendo en cuenta que estas fueron convocadas por la oposición y por los ciudadanos que no están de acuerdo con las reformas que ha propuesto el Gobierno.



"Hubiéramos deseado que esperarán un poco más para que pudiéramos dar más resultados, pero respetamos el derecho de la gente a protestar, en un mes y medio no es mucho lo que haya que hacer para protestar , pero bueno, cada uno hace las valoraciones que estime", dijo Prada.



Asimismo, el Jefe de la cartera del Interior recalcó que al convocar este tipo de marchas a tan solo mes y medio de haber iniciado el mandato de Gustavo Petro, el mensaje que transmite la oposición es de que es "prudente casi que no dejarlos empezar".



Frente a quiénes fueron oficialmente los que convocaron a estas marchas, el Ministro dijo que no fue una convocatoria liderada por un grupo de personas especificas, sino que también hubo líderes de la oposición que hicieron el llamado a la gente a salir a la calle.



"Pero no hay problema, lo entendemos democráticamente y con toda la consideración del caso. Hay de todo, pero en general fue convocada por algunos de los dirigentes de la oposición, eso es lo que hemos registrado", mencionó Prada.



Sobre la reunión que este martes tendrán el presidente Petro con el exmandatario Álvaro Uribe, el Ministro comentó que será un encuentro importante porque para el Gobierno es necesario escuchar los planteamientos de la oposición.



"Valoro mucho las expresiones de la oposición, especialmente del expresidente Álvaro Uribe, que ha señalado que la oposición debe ser inteligente, constructiva y con ánimo de aportar, si esa es la ruta siempre será bienvenido", precisó el Ministro.