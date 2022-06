Hernández y Petro: estas son las diferencias y semejanzas de sus programas de gobierno

Son totalmente diferentes en su forma de visionar la nación y de administrar. Sin embargo, los dos candidatos que aspiran a convertirse en el Presidente de los colombianos el próximo domingo, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, presentaron programas de Gobierno que son coincidentes en algunos aspectos, y diametralmente opuestos en otros.



Una de las coincidencias, plantea la politóloga Nury Astrid Gómez Serna es que ambos en sus planes de gobierno reflejan ese deseo de gene-

rar un cambio en el país, de darle una nueva oportunidad a nuestra nación, de ahí los nombres que escogieron para titular su hoja de ruta.



Rodolfo Hernández la denominó ‘La hora de Colombia’, donde pone de manifiesto palabras claves de su campaña: no mentir, no robar, no traicionar. Asimismo, Gustavo Petro la llama ‘Colombia potencia de la vida’, haciendo alusión a la esperanza de un mejor porvenir.



Ambos proponen, por ejemplo, una atención integral a las poblaciones más vulnerables; ofrecen educación universal, gratuita y de calidad; la transformación del sistema de salud; proteger el medio ambiente; más seguridad ciudadana, pero, los dos aspirantes a ocupar la Casa de Nariño difieren en el cómo hacerlo. Para Gómez Serna, “si vamos a lo profundo, hay mucha más similitud sobre todo en los temas y los titulares, pero no en cómo se desarrollan”.

Salud

Ambos candidatos coinciden en la necesidad del cambio en el sistema de salud y en brindar herramientas tecnológicas para ofrecer mayor alcance y cercanía de las instituciones prestadoras de salud a los ciudadanos, implementando programas de telesalud, atención remota, etc.



Pero, advierte el politólogo Ancízar Marroquín, para Petro es necesario que Colombia vuelva a un sistema único, público y gratuito, “que fue el que llevó a escándalos de corrupción y quiebra como el que sacudió al extinto Instituto de Seguros Sociales”. En su programa dice que

le pondría punto final a las EPS y que volvería al modelo previo a la Ley 100, “que derivó en corrupción”.



Para Hernández, agrega Marroquín, lo que se debe hacer es evitar que la contratación de los profesionales de la salud tenga intermediarios y que las EPS realicen el enganche profesional directamente.



Tal como dice el docente de las universidades Javeriana y del Rosario, Jesús Ágreda, el empresario quiere que no haya intermediación de cooperativas, sino contratar directamente a los médicos para que eso les dé estabilidad, un buen salario y se garantice la prestación del servicio.

Educación

Jorge Luis Yarce Tamayo, analista político de la Universidad Central, asegura que los dos candidatos coinciden en que la educación es un elemento esencial que requiere una atención particular, pero a diferencia de Petro que tiene este tema como un elemento transversal en las temáticas de su programa, el ingeniero lo vuelve un eje central.



Con respecto al Icetex, por ejemplo, difieren sus propuestas. Ágreda destaca que mientras Petro asume una transformación muy radical, muy

rápida, en la cual de alguna forma se condonan las deudas de los estudiantes y busca eliminar el modelo bancario de esta entidad, como él mismo lo menciona, Hernández propone un sistema más gradual: condonar algunas de esas deudas, pero de manera pausada, comenzando por ciertas condiciones, por ejemplo, por aquellos estudiantes que tienen promedios altos, por jóvenes de estrato 1 y 2, incluyendo alumnos que sean activos.

Economía

El profesor Jorge Luis Yarce Tamayo pone de manifiesto que hay un tema que preocupa a varios sectores por propuestas de proyectos de la ‘carta’

del Pacto Histórico, que buscan en lo territorial redistribuir tierra,

recursos e ingresos, pues dejan en el ambiente preguntas inquietantes:

¿Cómo hará para obtener los terrenos que están en cabeza de una sola persona y entregarlos a otras?



La única forma son procesos legales o extralegales. Dentro de los primeros está la expropiación administrativa: el Estado le paga a usted su propiedad al precio que considere justo. “Habría que discutir con él: ¿habrá expropiación? ¿Se hará una expropiación administrativa? ¿Se les pagará a los propietarios? ¿Con base en qué les va a pagar? Por ahora son palabras en un papel expresadas en la forma más políticamente correcta posible para evitar susceptibilidades, pero igual se presta para malos entendidos”, asegura el analista.

En cambio, destaca el docente de la Universidad Central, Hernández quiere un país eficiente y moderno, en el que la corrupción se combata con medidas que le permitan al gobierno funcionar como una empresa, modernizarlo, establecer canales y tecnologías que permitan la transparencia administrativa, que el ciudadano pueda hacerle control directo a la función pública.



El ingeniero no está diciendo que hay que quitarle tierras o cosas a la

gente, complementa Yarce Tamayo, sino que está proponiendo un modelo económico al que se puede sacar más provecho en función social, buscar que los colombianos tengan más y mejores empleos.



“Empresas productivas que generan ganancias, que contratan a más gente con mejores salarios”, precisa el observador.



Entre tanto, lo que propone el exalcalde de Bogotá en el acápite en el que manifiesta democratizar oportunidades de progreso económico territorial, es buscar que sean los individuos los gestores de su propio desarrollo y progreso, cosa que no está mal, indica, el docente, pero la idea está basada exclusivamente en la tierra.



“Entonces, la pregunta es: ¿dónde están las capacidades productivas

para desarrollarse en esas tierras? Él (Petro) avanza y dice: usted va a trabajar la tierra en comunidad. Y yo sé que esto suena a cliché, advierte el analista, pero estas son propuestas fundamentales de las sociedades comunistas: Laboremos desde el trabajo individual con propósito colectivo en el trabajo de la tierra. “Ahí es donde el tema empieza a generar urticaria en sectores sociales y políticos, porque lo que se lee transmite unas ideas muy llamativas, pero se entienden ideológica y políticamente en un contexto que genera temor por el contexto regional: Venezuela, Cuba, y por el contexto histórico”.



Seguridad

De acuerdo con Marroquín, Petro propone reformar las Fuerzas

Militares y a la Policía para que haya una prevalencia del poder civil. Dice que el servicio militar no será obligatorio.



Entre tanto, la propuesta de Rodolfo Hernández, lejos de restringir a las Fuerzas Militares busca mantener su autonomía. No propone una reforma a la Policía o al Ejército, pero sí mantener sus competencias

actuales, aumentar los sueldos de sus miembros y fortalecer el sistema de justicia penal militar. Propende una mayor capacitación de los uniformados en derechos humanos.



Para Ágreda, la idea de Petro es eliminar el Esmad y tratar de aplicar

una transformación muy fuerte de la Policía Nacional, desmilitarizarla y

que empiece a cumplir funciones más cercanas a una situación de posconflicto.



La propuesta de Hernández, añade Ágreda, no va hasta el punto de eliminar el Esmad, pero sí plantea una transformación de la Policía Nacional en el sentido de evitar abusos policiales.

Medio ambiente

En el programa de Petro se propone una economía productiva basada en el respeto por la naturaleza abandonando completamente el modelo extractivista y transitando a un sistema energético derivado del sol, el viento y el agua, explica Marroquín.



Además, plantea quitar los beneficios tributarios a los sectores de hidrocarburo y minería de carbón.



Cesar los procesos extractivos, mineros e industriales, eso es una

cosa fácil de decir, pero no es fácil de hacer, interviene el analista político

Jorge Luis Yarce Tamayo, máxime, prosigue, cuando, el presupuesto de

la Nación está fundamentado en las ganancias que generan las industrias

extractivas, especialmente la del petróleo. Eso es no es tan a la ligera,

opina el docente.



Lo segundo es que con el tema del cese inmediato de las minerías aurí-

fera y carbonífera, Petro empieza a plantear un problema económico muy grave, continúa el catedrático, “porque listo, cerramos toda la estructura extractiva, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos plata? ¿De dónde ponemos a funcionar el Estado? ¿De dónde sacamos el 60 % del presupuesto estatal que se financia con estos recursos?”, se pregunta el analista político de la Universidad Central.



En el programa del ingeniero Hernández se afirma que considerar

vivir de la explotación de petróleo, carbón y gas, no es la mejor alternativa, comenta Ancízar Marroquín.



Al tiempo, que se promoverán cambios proyectados a 2030 para alcanzar un autoabastecimiento energético, incrementando el nivel de reservas de petróleo y gas, mediante un proceso ampliado de nuevas exploraciones.

Acuerdos de paz

Los dos candidatos están de acuerdo con mantener el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc y sentarse a adelantar una negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.



Según Ágreda, mientras que Petro desea empezar una negociación de cero, que puede implicar un proceso muy largo para llegar a un nuevo acuerdo de paz, pero diseñado específicamente para el ELN, Hernández

plantea una negociación rápida, asumiendo que el ELN estaría de acuerdo con someterse y aceptar lo mismo que se ha negociado con las Farc, con algunos cambios pequeños.



Tal como lo explica el analista Marroquín, Hernández propone abrir

un proceso de negociación exprés con la guerrilla del ELN para que firme un otro sí del Acuerdo de Paz que se hizo con las Farc.