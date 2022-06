Rodolfo Hernández: "Voy a proteger a Colombia del odio que nos quiere dividir"

Previo a su regreso a Colombia, que será en las próximas horas, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, en una rueda de prensa en Miami, Estados Unidos, volvió a formular duras recriminaciones contra Gustavo Petro.



Aseguró que “quiero aclarar que si me he quedado afuera de Colombia en las últimas horas es porque tengo que estar vivo para dar la lucha que necesita Colombia, pero que nadie dude de mi firme voluntad de defender a mi patria”.



Señaló además que “voy a proteger a Colombia de estos violentos que se han puesto en evidencia en estos días. Voy a proteger a Colombia de las bandas criminales que pretenden instalar el caos. Voy a proteger a Colombia de la nueva corrupción que representa el grupo de Gustavo Petro, que no repara en daños para lograr el poder”.



Hernández finalmente sostuvo que “voy a proteger a Colombia de lo que pretende Petro, que es tomar medidas que solo pueden producir más desempleo para los colombianos, más hambre para el pueblo. Voy a proteger a Colombia de esas maniobras de Petro que ponen en riesgo las pensiones de todos los colombianos. Voy a proteger a Colombia del odio que nos quiere dividir. Voy a proteger a Colombia de toda posibilidad de convertirnos en una nueva Venezuela, con nuestros ciudadanos escapando a otros países”.