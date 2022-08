Gustavo Petro propuso un 'cese multilateral al fuego' con grupos armados ilegales en Ituango

Desde Ituango, Antioquia, donde se realizó un Puesto de Mando Unificado (PMU) por la vida, el presidente Gustavo Petro, se volvió a referir a un posible cese al fuego con los grupos armados, al proponerles que este debe ser un paso previo a una posible negociación.



“Todas las agrupaciones que hacen presencia en Ituango de manera ilegal han enviado cartas al Gobierno diciendo que quieren paz, pero de las palabras hay que pasar a las acciones. Hay que iniciar los diálogos con los negociadores que designen, en muchos casos son temas jurídicos, de acogimiento a la justicia, en otros hay matices políticos. Pero las acciones implican que debe haber negociadores legítimos de esas agrupaciones para hablar con el Estado y las acciones podrían comenzar con un cese multilateral al fuego que le propongo a estos grupos en todo el país", expresó.



Dentro de su intervención Petro se refirió también a la importancia de los diálogos regionales como instrumento para recoger las propuestas de la sociedad.



“El diálogo regional es construir democracia en el territorio y posibilidades de prosperidad a partir de la decisión de sus propios habitantes y volviéndolo vinculante en una ley de la República que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, que determina los presupuestos en los próximos cuatro años”.



En este mismo sentido Petro destacó la importancia de estos diálogos como antesala para hablar de paz. “Si tenemos esa capacidad entonces el proceso de paz es más fácil de realizar, porque no simplemente es decirle a alguien desarmese, tenemos una alternativa para esa cocaína que incluso puede ser mejor, porque es el plan del territorio para la prosperidad de su propia sociedad, fortalecido por el presupuesto nacional”.



Por otro lado el presidente Gustavo Petro ordenó que los alcaldes sean los mandos de los PMU en los 65 municipios con mayores índices de violencia. “Los alcaldes de esos municipios pueden y deben convocar puestos de mando unificado y las unidades de Ejército y fuerza pública allí localizadas deben obedecer al alcalde. Si el alcalde ordena que las unidades deben desconfinar un territorio, el Ejército debe obedecer. Si no, eso no se llama Puesto de Mando Unificado. Es el alcalde el que debe mandar”, aseguró el primer mandatario.



Este encuentro estuvo precedido por el hallazgo de un explosivo que ya fue detonado de manera controlada y que según las autoridades nunca puso en riesgo al primer mandatario.



Según un reporte de las autoridades conocido por Colprensa, este artefacto fue encontrado por un Grupo EXDE canino antiexplosivos, en el momento en que la avanzada de seguridad realizaba verificaciones en inmediaciones al coliseo de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, sitio en que el Jefe de Estado sostiene la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU).