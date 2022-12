Gustavo Petro, el gran protagonista del 2022 por hacer que Colombia diera un giro a la izquierda

Gustavo Petro no solo se convirtió en el primer hombre en poner la izquierda en la butaca presidencial de Colombia, sino que sumó más de once millones de votos, un guarismo inédito en la historia del país al momento de llegar a la Casa de Nariño.



Luego de haber fracasado hace cuatro años en el intento de gobernar, en esta ocasión el líder del Pacto Histórico marcó un punto de inflexión en el escenario político nacional, al derrotar a los candidatos de los partidos tradicionales y a nuevas fuerzas que surgieron en el país.



Fue así como en marzo, al concluir la primera vuelta de las presidenciales, se hizo a más del 40 % de la votación, superando en casi 20 % a Federico Gutiérrez. Luego, en el balotaje final, superó a Rodolfo Hernández, aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Culminaba así Petro una aspiración que había comenzado a construir desde su paso por la Alcaldía de Bogotá en 2011 y durante los dos periodos que estuvo en el Congreso de la República, desde donde se destacó como líder de la oposición a los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, especialmente.



Precisamente con este último presidente sostuvo una álgida campaña en el 2018, pero al final perdió por alrededor de dos millones de votos.

Sin embargo, ese segundo lugar le garantizó otra curul en el Senado, sin que él desistiera en su propósito de llegar a la Casa de Nariño.



Y enarbolando la bandera del ‘Cambio por la vida’ logró esa meta, dando inicio el 7 de agosto a un Gobierno cargado de simbolismo, al ordenar que la espada de Bolívar estuviera en el centro de su posesión como el Presidente 42 de Colombia.



Sin dejar de ser objeto de intensas polémicas, Petro logró transmitir un mensaje de tranquilidad con la designación de su gabinete ministerial, al combinar personas de reconocida trayectoria política con otras que representan la diversidad de género, de étnias y procedencias sociales que caracteriza el Pacto Histórico.



Le daba vida así al “gran pacto nacional” que anunció en el discurso con el que proclamó su victoria y que logró traducir en una coalición de Gobierno que incluye partidos de centro y centro derecha que estuvieron lejos de su otra orilla política durante las pasadas campañas al Congreso y Presidencia.



Una hazaña que fue posible porque, de la mano de este indiscutible líder de la izquierda en Colombia, el Pacto Histórico logró sumar 27 escaños en la Cámara de Representantes y 20 en el Senado, lo que constituye otro hito para esa ideología política en el país.



Lo cierto es que la ‘aplanadora’ oficialista que el Gobierno mantiene en el Legislativo le permitió sacar adelante la reforma tributaria más alta en la historia del país, con la que recaudarán $20 billones.



Además, en estos cuatro meses de gestión, el Ejecutivo ha logrado que se aprueben otras iniciativas definitivas para su propuesta de gobierno, tales como la reforma a la Ley de Orden Público, que es el marco jurídico para ejecutar su gran promesa de campaña: la Paz Total.



Sin embargo, lo que Petro no ha logrado vencer es la polarización que genera su proyecto político y los temores que sectores importantes de la población siguen albergando con respecto al futuro del país durante los próximos cuatro años.



Este especial también exalta a otros protagonistas:

Francia Márquez

Esta reconocida lídereza social nacida en el Cauca se convirtió en agosto pasado en la primera Vicepresidenta de origen afrodescendiente de Colombia, al ser elegida por Gustavo Petro como su coequipera en la candidatura del Pacto Histórico a la Jefatura del Estado.



Desde su campaña como precandidata por el Polo Democrático se dio a conocer como la representante de ‘las nadies y los nadies’, en alusión a los habitantes de las poblaciones “más olvidadas” del país.



Desde su posesión en agosto pasado ha tenido una amplia exposición internacional, siendo la única latinoamericana destacada este año por la revista Financial Times como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo.



Será la Ministra de la Igualdad y la Equidad.

Roy Barreras

El presidente del Senado demostró su audacia y amplia experiencia política al lograr reunir las mayorías del Congreso en torno a las iniciativas legislativas presentadas por el Gobierno de Gustavo Petro, mediante la conformación de una sólida coalición oficialista que incluye partidos como el Conservador, que en el pasado fue fuerte opositor del líder del Pacto Histórico.



Durante los cuatro meses que lleva a la cabeza del Legislativo el vallecaucano también ha tenido licencia para llamarle la atención a algunos ministros que han estado en el centro de la polémica, a fin de abonar la consolidación del Ejecutivo y su programa de Gobierno.



A la par con su intensa labor al frente del Congreso, Roy Barreras ha enfrentado con valentía un cáncer.

Francisco de Roux

A mediados de este año, el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición lideró la entrega del Informe Final sobre el conflicto armado colombiano, resultado de la investigación que su grupo de trabajo realizó durante cuatro años.



En el documento de alrededor de ocho mil páginas la Comisión consignó sus hallazgos de cómo se desarrolló la guerra en el país y reflexiones sobre el dolor por el que atravesó Colombia por más de cincuenta años.

El padre de Roux fue escogido para presidir esta instancia, creada en virtud de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las Farc, dada su reconocida trayectoria dentro y fuera del país como defensor de los Derechos Humanos.

Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga sorprendió al país al obtener la segunda mayor votación en la primera vuelta presidencial, lo que valió el derecho a disputar el balotaje final con Gustavo Petro.



Aunque perdió, sumó más de diez millones de votos que le auguraban una voz importante en el Senado, en donde tenía derecho a ocupar un escaño.



Sin embargo, dos meses después renunció, mientras sigue enfrentando un pleito judicial tras ser acusado por corrupción.

Monseñor Rubén Darío Jaramillo

El Obispo de Buenaventura ha trabajado con ahínco por construir paz para los habitantes del Pacífico vallecaucano, pese a las amenazas que le restringen su movilidad.



Aun así, no ha dejado de denunciar la constante presencia de grupos armados ilegales en Buenaventura y el daño que le causan a la población.

Pero monseñor Jaramillo también ha visibilizado las afectaciones que padecen los bonaverenses por causa del olvido del Estado.



Clara Luz Roldán

La gestión de la Gobernadora del Valle del Cauca se ha destacado gracias a sus estrategias de reactivación económica, que incluye el sector turístico y el programa Valle INN, en el que se han invertido más de $81 mil millones en apoyo a ocho mil emprendedores del departamento, logrando generar más de 19 mil empleos.



Además, para que las familias no acudan a los llamados ‘gota a gota’, el Gobierno Departamental creó el Banco Social, impactando a 850 hogares.