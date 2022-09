Gobierno propondría creación de estatuto de migrantes para colombianos en Estados Unidos

En el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.



Durante el evento, el mandatario priorizó temas como la lucha contra el cambio climático, la lucha contra las drogas, la implementación de la paz total y la migración.



Frente a la política antidrogas, el presidente reiteró que la actual ha fracasado y aseguró que Colombia debe implementar una nueva, además hizo un llamado para que, en ese tema en particular, no se le acumule toda la responsabilidad a Estados Unidos.



“La política de guerra contra las drogas ha fracasado, es nuestro deber ante los mismos Estados Unidos, pero también ante el mundo, no solo decirlo, sino proponer alternativas que no sean las de tener un millón de latinoamericanos más muertos, centenares de miles presos, millones de norteamericanos muertos por sobredosis y violencia por doquier”, afirmó Petro.



Y reiteró: “Construir conjuntamente los terrenos de la paz, de una democracia más sólida en todo el continente”.



Por su parte, el embajador aseguró que las políticas sociales y económicas tienen que centrarse en los principales ejes que siempre priorizará el Gobierno colombiano.



“Todo lo relacionado con cambio climático, transición energética, transición socioecológica en un nuevo contexto de justicia climática, lo segundo la paz completa, total, con las implicaciones que tiene, la implementación del acuerdo de paz, las negociaciones con el ELN y todo lo relacionado con acogimiento”, afirmó Murillo a los medios de comunicación.



El embajador también reiteró la visión del presidente en asegurar que la política antidrogas actual no ha cumplido su objetivo.



"La lucha antinarcóticos ha fracasado, porque seguimos con volúmenes muy altos de comercialización de cocaína y obviamente con una serie de cultivos ilícitos como los cultivos de coca en zonas que tienen un impacto de violencia muy grande en Colombia, los indicadores muestran que hay que replantear totalmente la política antinarcóticos”, explicó Murillo.



Frente a los cuatro puntos a modificarse en la política antidrogas, a los que se ha referido el presidente Petro y que le propuso al Gobierno de Estados Unidos, el embajador aseguró que además de la propuesta de cambiar el mecanismo actual de extradición, también se trabajará en hacer un nuevo abordaje al tema de cultivos ilícitos.



“Poder atacar lo que tiene que ver con el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y las redes que están generando estas poblaciones, que no tiene otra alternativa, terminen cultivando coca”, explicó Murillo.



En temas de migración, otra propuesta que le hará el Gobierno de Colombia a Estados Unidos, está relacionada con la creación de otro Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, este permiso le sería otorgado a los colombianos que migran al país norteamericano de forma irregular.



“En un signo de reciprocidad, estamos planteando a los Estados Unidos, lo vamos a hacer, que se considere el otorgamiento del Estatus de Protección Temporal a la población colombiana que se encuentra en condiciones muy difíciles en los Estados Unidos. Implica un mejor tratamiento de la legalización, de su condición, de su situación”, afirmó Murillo.



Para lograr su posesión, el embajador Murillo tuvo que renunciar a su nacionalidad norteamericana, la cual presentó el pasado 26 de agosto y le fue aprobada el 29.