Gobierno no apoyó reforma política porque limitaba poderes presidenciales: Roy Barreras

Tras el hundimiento de la reforma política, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que el Gobierno no respaldó el proyecto porque limitaba "poderes presidenciales".



En diálogo con Noticias Caracol, dijo que el miércoles la oposición aprovechó que él y Ariel Ávila, ponentes de la reforma, no estaban para tratar de tumbar el proyecto. "La salvamos a último minuto, pero sorpresivamente el Gobierno le quitó el respaldo y ya no había nada más que hacer", explicó.



"No sé por qué al Gobierno no le gusta la reforma política”, cuestionó, comparando el respaldo que recibió con el de la pensional, la de la salud y la laboral. Y agregó que “probablemente es porque limitaba poderes presidenciales para fortalecer un sistema más parlamentario de control político o probablemente porque le parece que no es esencial para el cambio social”.



Sobre los 'orangutanes' que algunos legisladores encontraron en la reforma, Barreras comentó que “hubo mucha falsedad y superficialidad en el estigma de la reforma. Es absolutamente falso que hubiera micos. Para ganar ‘likes’, inclusive algunas congresistas del propio gobierno se inventaron esa falacia”.



Una de las propuestas que enredó la reforma fue la que algunos legisladores llamaron "reelección inmediata", pues permitía a los partidos integrar las listas para las próximas elecciones legislativas basándose en la conformación actual del Congreso.



Otro de los que más generó molestia era el artículo que permitía pasar a los congresistas al Ejecutivo. La ponencia decía que los legisladores podrían ser ministros y volver al Legislativo si lo deseaban.



Sobre este último, Barreras se 'lavó' las manos y descargó la responsabilidad sobre el otro ponente de la reforma. “Fue idea del senador Ariel Ávila, no fue idea mía. Fue él quien propuso en la última ponencia la modificación de ese avance en el sentido de que como era antaño los senadores que son llamados por su partido a gobernador volvieran a su curul”, aseguró.