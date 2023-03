"Seguridad de los firmantes es una prioridad": Petro sobre los acuerdos de paz 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al acuerdo de paz firmando entre el Gobierno y las antiguas Farc. El mandatario colombiano reiteró su compromiso en la implementación del acuerdo y el garantizar la seguridad de los firmantes de paz.

“La implementación del Acuerdo de Paz y la seguridad de los firmantes es una prioridad para nuestro gobierno. El primer compromiso del gabinete es el cumplimiento de lo pactado, este es el gobierno de la paz”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.



El comentario del presidente Petro surgió de una declaración realizada por el firmante y líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, quien aseguró que el actual Gobierno ha enfrentado un difícil panorama frente a la seguridad del país.



“Los enemigos de la paz quieren hacer parecer que esta es un fracaso, y por eso a los firmantes se nos ha aumentado el riesgo, la verdad es que los riesgos a la seguridad de los firmantes de paz se han aumentado, no por culpa de Petro, sino por la responsabilidad de Duque que permitió que los grupos armados y las expresiones violentas crecieran”, expresó Londoño.



Y continuó explicando: “Ha sido el presidente Petro quien ha tenido que luchar y hacer frente a unos factores de violencia que se crecieron al lado de los enemigos de la paz, esa fue la herencia que le dejó Duque en materia de orden público, en ese contexto es que se han incrementado los riesgos contra los firmantes de paz”.



Londoño aseguró que actualmente los firmantes del acuerdo son objetivos de intimidaciones ejercidas por parte de grupos armados, sin embargo, le agradeció al presidente Petro el aceptar la invitación que le hicieron de visitar la ETCR Mariana Páez, en el departamento del Meta, desde donde se han denunciado intimidaciones ejercidas por el Estado Mayor Central en contra de los firmantes.



El secretario general de la Presidencia, Mauricio Lizcano, dio a conocer que el presidente se trasladará a ese territorio a liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU), aunque no especificó cuándo será la visita del mandatario.



“Tomar todas las medidas, con todas las entidades, más de diez entidades que están al frente del proceso, pero, además, el presidente de la República que tiene un gran compromiso con el cumplimiento de los acuerdos de paz ha tomado la decisión de personalmente ir a verificar e instalar el PMU”, explicó Lizcano.



Las declaraciones del presidente Petro se dan en medio de las recientes reuniones que sostuvo el mandatario con Londoño y con el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.