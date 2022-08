Gobierno le pidió facultades al Congreso para expedir plan de transición energética 

Al apoyar la radicación del proyecto de ley de que prohibe en Colombia el uso del Francking en el país, presentado por más de 70 congresistas, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le pidió al Congreso autorizar al gobierno del presidente Gustavo Petro, para que en un plazo de dos años expida el plan de transición energética.



Muhamad planteó que hay total compromiso del gobierno para “trabajar por un país que haga transición social y económica y ambiental, no es lógico que si queremos una transición energética vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles”.



Lea además: Presidente Petro ordenó acabar "nóminas paralelas" de ministerios y entidades



La ministra sostuvo que con el apoyo del Congreso, el gobierno espera que se incluya además en la ley las normas que permitan que en máximo dos años se tenga el plan de transición energética.



El proyecto, que fue radicado en el Senado por donde inicia su trámite, deberá cumplir cuatro debates, y está titulado “por medio del cual prohibe en Colombia la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se prohibe el uso del Fracking y se ordena la expedición de una política de transición energética”.



Al respecto, el presidente de la Comisión Quinta, senador Inti Asprilla, manifestó que “aseguramos un rápido avance, la Comisión tiene catorce integrantes y 12 hacen parte de la coalición de gobierno... los cambios son las reformas, tenemos la plena seguridad que lo podemos lograr. Tenemos la disposición de avanzar en el proyecto de ley y poder designar los ponentes rápidamente”.



Lea también: Cara a cara: José Gregorio Hernández y Enrique Gómez analizan el inicio del Gobierno Petro



La también senadora Isabel Zuleta (Coalición Pacto Histórico), planteó al radicar la iniciativa que el proyecto no sólo es respaldado por “la bancada ambientalista sino también por el gobierno, aquí estamos activistas que hemos puesto el alma y la vida a las luchas ambientales... estamos decididos a respaldar esa iniciativa y otras que se vienen”.