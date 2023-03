Gobernadores expresaron su preocupación ante acciones violentas en varias zonas del país

En medio del encuentro de gobernadores que se está desarrollando en el Quindío, la Federación Nacional de Departamentos, FND, expresaron su preocupación frente la situación de orden público que está ocurriendo en las diferentes zonas del país.



“Los actores armados ilegales tienen que entender que la voluntad de paz se expresa con hechos de paz, no de guerra. Persistir en el uso indiscriminado de la violencia contra la población, la infraestructura y la institucionalidad, los aleja de la reconciliación que el país desea”, informaron los gobernadores en un comunicado.



Y reiteró la FND: “Respaldamos la acción de la Fuerza Pública para hacer frente a los actores armados y organizaciones violentas que atormentan a las regiones. Todo nuestro respaldo para defender la democracia y para garantizar el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos”.



Los gobernadores también le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que no se desconozca la legitimidad de cada región.



“Queremos advertir que mientras el Gobierno Nacional continúe desconociendo la legitimidad de las autoridades locales y el entendimiento que tienen de las circunstancias y situaciones diferenciales de cada uno de los territorios, no habrá éxito en la implementación de la política de paz”, informaron los gobernadores.



Además, hicieron un llamado para que se le haga un seguimiento al cumplimiento de los ceses bilaterales que actualmente tiene el Gobierno con diferentes grupos armados. Finalmente se mostraron a disposición de apoyar al ejecutivo en cualquier iniciativa de apoyar la paz total.



“Instamos a los mecanismos de verificación y monitoreo, a generar una medición urgente del impacto del cese al fuego. No puede ser que estemos en un escenario de incremento de la violencia y de las acciones criminales en los territorios y que ese tenga que ser el costo de la paz”, informó la FND.



Puntualmente el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, aseguró que los ceses bilaterales no existen. “Tenemos las mismas dinámicas de violencia en la región Caribe y estamos desesperados con ese tema del Clan del Golfo. El tal cese al fuego y de hostilidades no existe, la violencia cada vez es mayor y tenemos una presión enorme con ocasión del crecimiento de la disponibilidad de droga en el mercado internacional e interno del narcotráfico”, aseguró Olimpo.