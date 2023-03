"Proyecto frenará el acoso sexual y laboral": Gustavo Petro durante radicación de reforma

Después de cuatro horas de retraso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó al acto oficial de radicación de la reforma laboral, con la cual el Gobierno busca cambiar el Código Sustantivo de Trabajo, en especial en tres aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades para los trabajadores, protección de los derechos individuales y la protección del derecho colectivo con relación a las garantías sindicales.



El mandatario aseguró que uno de los principales motivos de radicar la reforma laboral es acabar con la desigualdad social y salarial que viven los colombianos en las diferentes regiones del país.



“Llegó un momento en donde podamos discutir la dignidad del trabajo, lo que este proyecto presenta es un capitulo mundial para Colombia de dignificación del trabajo, aquí en Colombia desde la ley 50 y las demás leyes que se han creado en estos últimos años”, afirmó el presidente Petro.

Luego de realizar un acto simbólico junto a miembros del gabinete presidencial y varios congresistas, la ministra Gloria Ramírez radicó oficialmente la reforma laboral ante el Congreso de la República. pic.twitter.com/Y1Ezu48VgB — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 17, 2023



El mandatario colombiano hizo especial énfasis en la forma en la que se ven expuestas las mujeres al ser víctimas de acoso sexual en los espacios laborales.



Lea también: Procuradora Margarita Cabello criticó fuertemente la Paz Total del Gobierno Petro



“No solamente con un pueblo que tiene que madrugar porque si no muere de hambre, sino que terminamos en un sistema en donde el acoso sexual, donde el acoso laboral se volvió cuestión de todos los días, que al acabar la inestabilidad y al tener que firmarse para poder sobrevivir contratos cada dos meses, han condenado a la mujer a un acoso sexual de los empleadores”, afirmó Petro.



Y reiteró el presidente: “Las ganancias cortas se dan cuando las sociedades y la economía tienen una baja productividad, las ganancias pueden aumentar cuando las sociedades son más productivas, y la productividad no es simplemente el que las empresas puedan competir, que en Colombia poco que compiten porque estamos plagados de oligopolios y monopolios”.



Finalmente, el mandatario aseguró que en Colombia la productividad se mejorará con la estabilidad y las garantías laborales.



“Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso que inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país, debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que pueda industrializarse este país, debe permitir que la gente pueda ser más feliz en esta sociedad”, afirmó el presidente.

¿Qué paso con el retraso?

El acto de radicación de la reforma se da después de cuatro horas de retraso debido a que el mandatario colombiano estaba cumpliendo agenda en Medellín.



Los asistentes al evento comenzaron a llegar a las 2:00 de la tarde para cumplir todos los requisitos y filtros de seguridad para el ingreso a la Casa de Nariño. La emotividad de los seguidores del presidente no faltó, esto hasta que comenzaron a avanzar las horas y el mandatario no llegaba al acto.



La misma ministra de Trabajo llegó al acto cerca de las 4:00 de la tarde, el evento estaba previsto a comenzar a las 5:00 de la tarde.



Cerca de las 8:00 de la noche, el acto comenzó sin la presencia del presidente Petro, en el espacio principal se ubicaron la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de Trabajo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, entre otros. Todos a la expectativa de la llegada del presidente que continuaba en Medellín.



El acto comenzó con la intervención de diferentes representantes de la sociedad y de colectividades empresariales y obreras, uno de ellos fue Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).



Después de las intervenciones, continuó la ministra Ramírez, quien reflexionó sobre la forma en la que se concertó a reforma.



Le puede interesar: ¿Democracia en peligro?: nueva indirecta de Petro a Bukele por "campos de concentración"



Ramírez aseguró que el motivo principal de la reforma es garantizar el “trabajo digno y decente, tenía el deber moral y plural de activar muchos más mecanismos y espacios de participación para escuchar a quienes desde nuestro Gobierno son fundamentales, aquellas mujeres, hombres, jóvenes y personas mayores que durante décadas habían sido excluidos”.



Luego, y de una forma imprevista, el ministro Prada realizó unas breves palabras que le dieron paso al presidente Petro que llegó cuatro horas después de citado el acto. El mandatario comenzó su discurso excusándose por la tardanza, pero reiteró en la importancia de su agenda en Medellín.



Finalmente, uno de los detalles del encuentro es que el acto tuvo baja afluencia de los colombianos que fueron convocados por el Gobierno, mediante pasaban las horas, los asistentes salían de la Plaza de Armas en vista de ver la tardanza del presidente en su llegada al evento.



Aun así, el mandatario fue elogiado por los asistentes que se quedaron al acto. A continuación, se hizo la firma oficial de la reforma y continuó el presidente con su discurso, que, de forma particular, tardó menos de 20 minutos.



Al término, la ministra se dirigió al Congreso de la República para oficialmente radicar la reforma laboral y un poco antes de las 10:00 p.m. quedó oficialmente radicada en la Cámara de Representantes la reforma laboral del Gobierno