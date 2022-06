Por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, aseguró que respetará el resultado, sea cual sea, de las elecciones del próximo domingo 19 de junio en la segunda vuelta presidencial.



Hernández, quien compartió con el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, aseguró que el haber ya participado en diferentes elecciones le permiten confiar en la logística y trabajo de la Registraduría Nacional.



“He surtido tres elecciones, entonces por qué no vamos a aprovechar y decirle a la Registraduría: creo en ustedes, señor registrador, creo en todo lo que es la honestidad de la Registraduría. Gane o pierda, acepto el resultado sin vacilaciones”, aseguró Hernández en el video.



El aspirante a ocupar la Casa de Nariño también le hizo un llamado a la campaña del Pacto Histórico, para que acepten los resultados así la diferencia sea mínima.



“A los adversarios los tenemos que respetar democráticamente, les quede claro y no vayan a intentar perturbar el orden público alegando que la diferencia en votos es pequeña y por lo tanto es posible que les hicieran trampa”, explicó el exalcalde de Bucaramanga.



Por su parte, Amaya destacó la postura de Hernández: “Ojalá la otra campaña asuma esa posición democrática, ojalá no se diga que si se pierde, que si esta campaña gana hay un estallido social. Este país necesita unirse y reconciliarse, hay que respetar, esta es una actitud de un demócrata”. Finalmente, el candidato informó que este jueves 16 de junio visitará Chiquinquirá.