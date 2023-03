¿Fue fácil conciliar los cambios a la reforma a la salud con la ministra Corcho? Dilian Francisca Toro reveló detalles

“Si hubiera sido por la ministra Carolina Corcho, la reforma a la salud se hubiera hundido”. Así, de manera contundente, lo afirma la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, quien en las últimas semanas asumió el liderazgo de la llamada ‘contrarreforma’ al sistema de salud que pactó su colectividad con el conservatismo y el liberalismo, ante el rechazo que generó en varios sectores del país el proyecto de ley que sobre el tema radicó el Gobierno Nacional.



Según la exgobernadora del Valle del Cauca, la jefe de la cartera de Salud “no quería transigir” con respecto a modificar el contenido del articulado de la iniciativa, y coincidió con lo dicho por el actual presidente del Senado, Roy Barreras, en el sentido de que Carolina Corcho es muy ideologizada: “Ella estaba pensando muy en lo que ella cree que es bueno, y eso está bien, pero tiene que escuchar, porque uno no se las sabe todas”.



En entrevista con Diego Martínez Lloreda, director de Información del diario El País, Toro agregó que la funcionaria del Gobierno Petro debió haber analizado objetivamente el panorama, “porque no se puede decir: ‘el sistema de salud no sirve porque una gente pone tutelas’. Lógicamente, todo no puede ser perfecto, hay que mejorar muchas cosas, pero es indispensable escuchar a los diferentes sectores, no solamente a un sector”.



La política vallecaucana reconoció igualmente que la bancada del Partido de la U “no íbamos a votar la reforma como se presentó originalmente. Pero ya con el acuerdo que hicimos con el presidente Gustavo Petro, el miércoles pasado nos sentamos con la ministra Corcho y con todo su equipo asesor, y ella aceptó lo que habíamos acordado con él, que es su jefe”.



Sin embargo, Dilian Francisca reconoce que ya en ese momento la titular de la cartera de Salud “también habló de algunas cosas a las que nosotros accedimos, porque son importantes y buenas”.



“Ahora estamos sentados los equipos técnicos, los del Ministerio y los nuestros, para poder escribir, porque una cosa es hablar y otra cosa es ya sentarse a escribir el articulado. Claro que nosotros ya habíamos presentado el proyecto de las modificaciones y tenemos muy claro qué es lo que queremos”, que, se espera, debe ser empezado a discutir la próxima semana en el Legislativo, añadió la presidenta del Partido de la U.



Y a propósito del acercamiento que ha tenido con el presidente Gustavo Petro debido al proceso de concertación de la reforma a la salud, contó: “Tres horas duramos dándole argumentos y planteándole operativamente el sistema, de tal manera que pudiera entender que el sector privado también ha aportado mucho en infraestructura y experiencia a la salud, y que no podemos desperdiciar eso”.



“Yo confío en él, porque quiero que el país salga adelante. Creo que el país necesita cambios sociales, pero como lo estamos haciendo con la reforma a la salud”, puntualizó la exmandataria de los vallecaucanos.



Vea toda la entrevista con Dilian Francisca Toro, quien también se refirió a su posible candidatura para las elecciones regionales que se realizarán el próximo 29 de octubre