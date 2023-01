Francia Márquez denuncia atentado contra su vida en Suárez, Cauca

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció que material explosivo con el que se pretendía atentar contra su vida fue hallado cerca de su casa en Suarez, Cauca.



La vicepresidenta dio a conocer el hecho por medio de su cuenta de Twitter y aseguró que su equipo de seguridad encontró el objeto que contenía más de siete kilos de dinamita que estaba ubicado en la vereda de Yolombó, vía a su casa familiar.



“Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suarez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la SIJIN”, expresó Márquez.

Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suarez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la SIJIN. pic.twitter.com/gUpYQVOfFD — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 10, 2023



La vicepresidenta además aseguró que el informe realizado del caso concluyó que sí se trataba de un atentado en su contra.



“Para los días 7, 8 y 9 de enero del presente año, se tenía prevista la visita de la señora vicepresidenta de la República a su lugar de residencia en Yolombó, por lo que se realizó la revisión previa a la ruta y se encontraron los elementos explosivos antes mencionados”, expresa el informe compartido la vicepresidenta.



Y reitera el documento: “Por las características y ubicación de artefacto, personal de inteligencia y seguridad concluyó que se trata de un evidente atentado en contra de la señora vicepresidenta”.



Según el informe, el dispositivo tenía un sistema de ignición eléctrico, era de activación de línea de mando, estaba en una bolsa de plástico envuelta en cinta color café y era un explosivo que contenía nitrato de amonio, aluminio en polvo y metralla.



“Informan acerca de unas personas sospechosas y algunos elementos extraños, de los cuales sobresalen cables eléctricos, que pueden contener material explosivo. Los mismos se hallaban ubicados al lado derecho sobre la vía pública que conduce de la cabecera municipal de Suarez a la vereda Yolombó”, detalló el informe entregado por el equipo de seguridad de Márquez.



Finalmente la vicepresidenta aseguró que a pesar de estos hechos no dejará de cumplir con sus funciones y de buscar la paz total para Colombia.



“Sin embargo, no dejaremos de trabajar, día tras día, hasta alcanzar la paz total que Colombia sueña y necesita. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía”, expresó Márquez.