Fiscalía acusó a exfuncionario de la Alcaldía de Bogotá involucrado en los 'Petrovideos'

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), Juan Carlos Montes Fernández, por presuntamente haber cometido el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



La entidad informó que Montes habría utilizado su cargo para intervenir en el contrato de obra número 3817 del año 2015 en la fase precontractual para la construcción de un parque en El Porvenir, Bosa, en Bogotá, por un valor que ascendió a $19.000 millones, esto cuando fue funcionario de la Alcaldía de Bogotá con el presidente electo Gustavo Petro.



Lea además: Emilio Archila, clave en el polémico caso de los fondos de la paz



“El material de prueba permitió identificar varias posibles anomalías como el favorecimiento de un consorcio específico; deficiencias en los estudios previos, que no fueron ajustados a los precios del mercado ni caracterizaban a la población que se beneficiaría con el proyecto”, informó la entidad.



La Fiscalía además aseguró que en el delito también se habría incurrido en el contrato de interventoría 3859 de 2015 que superó los $1.160 millones.



“En relación con la interventoría técnica y financiera, esta quedó en manos de una Universidad. La Fiscalía estableció que la contratación se hizo mediante un convenio interadministrativo y no se tuvo en cuenta el concurso de méritos”, expresó el órgano de control.



Lea también: Objeciones de Duque a proyecto de ley sobre madres cabeza de familia no fueron aceptadas



Finalmente, la Fiscalía informó que los dos contratos establecían un año de plazo para su ejecución, pero ambos tardaron cuatro años en terminarse. Montes actualmente es prófugo de la justicia y tiene una notificación roja de la Interpol.



El exfuncionario además es recordado por ser el hombre que apareció en el recordado “Petrovideo” en el cual se le pudo ver con el presidente electo Petro llenando una bolsa con amplias sumas de dinero.