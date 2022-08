¿Fin al tire y afloje? Uribismo sí tendría cupo en el CNE y petrismo lograría tres magistrados

El tire y afloje en que se convirtió la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, parece que llegará a su final éste martes sin mayores sorpresas y se cumplirían los acuerdos previstos desde el comienzo.



Este lunes el presidente del Senado y del Congreso, Roy Barreras, anticipó que la votación prevista para mañana en la tarde por el Congreso pleno tendrá una plancha única, es decir que todos los partidos habrían logrado un acuerdo para votarla.



“Mañana (martes) elegiremos CNE en listas consensuadas, respetando representatividad democrática y matemática de todos los partidos que corresponde a 2 magistrados del Pacto Histórico/Comunes, 2 del Partido Liberal, 1 del Partido Conservador, 1 Alianza Verde, 1 Partido de la U, 1 Cambio Radical y 1 Centro Democrático.



La semana pasada el jueves se había aplazado la votación porque el petrismo pretendió cambiar los acuerdos y aspiró a tener 3 y no 2, lo cual les llevaría a tener 4 magistrados sumando el de los verdes. Para ganar ese cupo estaban 'cocinando' una alianza con el Partido Conservador, pero la misma estaba siendo liderada sólo por el presidente del partido Carlos Andrés Trujillo, lo cual le fue cuestionado por varios sectores.



De no existir problemas de última hora, los elegidos serían por el Partido Liberal Benjamín Ortiz y Altus Baquero Rueda; por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada; Por Cambio Radical, César Lorduy, por el Partido Conservador Alfonso Campo Martínez, por Alianza Verde, Cristian Ricardo Quiroz, Partido de la U, Maritza Martínez y por el petrismo Álvaro Echeverry Londoño y Fabiola Márquez.