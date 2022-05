Federico Gutiérrez: el candidato del Equipo por Colombia sigue sumando el apoyo de deportistas

El candidato presidencial Federico Gutiérrez sigue sumando apoyo de deportistas a su campaña, después del anuncio hecho por el ciclista Egan Bernal, ahora se conoció el respaldo de la doble medallista olímpica, Jackeline Rentería.



A través de sus redes sociales, la luchadora colombiana, quien es una de las deportistas que más le ha brindado alegrías al país, manifestó su apoyo al candidato del Equipo por Colombia.



"En uso de mi derecho a Elegir mi presidente, mi candidato es #FicoPresidente2022#", expresó la medallista olímpica.

"En uso de mi derecho a Elegir mi presidente, mi candidato es #FicoPresidente2022 🥇🇨🇴🗳🙌🏽💪🏽 pic.twitter.com/btKgUKQK0S — Jackeline Renteria C (@Jacky__Renteria) May 18, 2022

Ante el respaldo brindado por Jackeline Rentería, el aspirante a la Casa de Nariño indicó que se sentía orgulloso de recibir el apoyo de una doble medallista olímpica.



"Qué orgullo recibir tu apoyo ¡Jackeline Rentería! Que una doble medallista olímpica como tú, confíe en mí es una responsabilidad inmensa. Tú sabes del esfuerzo y la disciplina que requiere ser deportista. Todo nuestro apoyo para el deporte. Vamos a unir a Colombia", precisó.



Cabe recordar que este miércoles 18 de mayo, el ciclista colombiano Egan Bernal había anunciado que su voto sería para Federico Gutiérrez. "Teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy", escribió.



"Y les digo una cosa, no puede haber más odio, no se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, 'Fico' Gutiérrez tiene la virtud de unir", agregó el deportista.



A raíz del respaldo, el candidato presidencial del Equipo por Colombia agradeció el y se comprometió a hacer de este un país diferente.



"Gracias Egan Bernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños. Que orgullo", expresó.