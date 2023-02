Fecode anunció movilizaciones a nivel nacional para este martes 28 de febrero

La Federación Colombia de Educadores, Fecode, anunció que este martes 28 de febrero realizará una movilización a nivel nacional, la cual está motivada por el "descongelamiento" del estatuto 1278, el cual define la profesionalización de los docentes desde el 2002.



Al respecto, Fecode emitió un comunicado en el que explica que convoca a la movilización no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades capitales del país para que los docentes se manifiesten el mismo día en el que los directivos del gremio radicarán un pliego de peticiones ante el Gobierno Nacional.



"Con motivo de la radicación del pliego aprobado por la junta nacional y

la exigencia al Gobierno para que cumpla lo acordado, se convoca a una gran movilización nacional, tanto en Bogotá como en las ciudades capitales, respaldando lo definido por la junta", dice el comunicado.



​Según indicó Fecode, en el pliego de peticiones detallarán al Ministerio de Educación diferentes tipos de exigencias que no se les han cumplido, entre ellas las mejoras al su sistema de salud, los ascensos estancados en el escalafón docente, así como la reforma del Sistema General de Participaciones para traer más recursos al sector educativo.



Con relación al "descongelamiento del estatuto 1278, el gremio de maestros explicó que actualmente tienen dos estatutos, el primero de ellos el 2277 con el cual para ascender se requiere de tiempo en servicio y formación docente, pero no está relacionado directamente con los estudiantes y su aprendizaje.



Sin embargo, el nuevo estatuto, el 1278 que rige desde 2002, sí exige una prueba formativa a los profesores de instituciones públicas, esto con el fin de identificar cuáles son sus debilidades y fortalezas para mejorar los programas.



Entre tanto, los directivos de Fecode indicaron que el pliego de peticiones que presentarán al Gobierno tiene varios puntos a resaltar, entre ellos la política pública educativa, la dignificación de la profesión docente, el sistema de salud, las prestaciones sociales y Fomag, así como garantías para el ejercicio de la profesión docente y la actividad sindical.



Aunque Fecode aseguró que las movilizaciones se realizarán en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y algunas otras principales, aún no se conocen detalles de los recorridos que realizarán o a qué hora se concentrarán en cada ciudad.