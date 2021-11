Fajardo continuará con su candidatura, pese a las acusaciones por el caso Hidroituango

El precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, aseguró que luego de que se conoció la decisión de la Contraloría General de la Nación, en segunda instancia, sobre la responsabilidad fiscal por $4,3 billones a 26 personas incluyéndolo a él por la quiebra de Hidroituango, se mantendrá en la carrera presidencial.



Después de haber estudiado el fallo, el precandidato confirmó que la decisión del contralor no le impide continuar con su candidatura, aseguró que siempre "lo han querido joder", y reafirmó que es esencial que se conozca la verdad.



"Lo ético, antes de renunciar a mi candidatura, es demostrar quienes conducen hoy las 'ías' le hacen un juego nefasto al poder, a expresidentes y a políticos importantes. Eso es corrupción y deshonestidad", aseguró Fajardo.



El precandidato, en su defensa, explicó que la decisión del contralor Carlos Felipe Córdoba no lo inhabilita, reiteró que se deben revisar las ilegalidades e inconsistencias.



"Cómo el contralor Carlos Felipe Córdoba prejuzgo, anticipando el sentido del fallo, cómo ha dicho que la convención americana de derechos humanos no debe ser aplicada textualmente en Colombia, y como sabemos que nos enfrentábamos a su jauría, cumpliremos la cita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para materializar las medidas cautelares que solicitamos tiempo atrás", afirmó Fajardo.

Respecto a las acusaciones, convocó a los demás candidatos a responder con "altura" los ataques bajos y las arbitrariedades, también invitó a los ciudadanos a dar una respuesta en las urnas, expresó que la emisión del fallo no fue una sorpresa, y menos que lo hiciera público, pero de igual forma afirmó que haría frente a las inconsistencias del fallo y la actuación de la Contraloría.



"En otras ocasiones, al menos existía sutileza en las trampas, pero este último año ya no se cuidan, no hacen el más mínimo esfuerzo por ocultar sus intenciones politiqueras, a pesar de todos los intentos por mantener el proceso en el campo legal, ha sido el propio contralor quien se ha encargado de llevarlo al terreno político", afirmó el precandidato.



Fajardo aseguró que esas intenciones de querer desprestigiarlo viene de años atrás. El precandidato le solicitó al exfiscal Gustavo Moreno que le informe al país quien lo nombró fiscal anticorrupción y cuáles fueron las instrucciones y órdenes que le dieron, expresó que ese tipo de decisiones dentro de la institucionalidad le hace un daño "Enorme e irreversible. En los organismos de control y vigilancia hay gente honorable, gente valiosa para ser dignificada, para ellos es urgente y necesario el cambio".

Intereses políticos

El precandidato Fajardo aseguró que el contralor Córdoba es una ficha política, ya que fue la mano derecha de Germán Vargas Lleras en las pasadas elecciones y quién también tiene el apoyo de César Gaviria.



"Su obediencia ya fue puesta a prueba en 2017 cuando, siendo autor, presentó informes falsos e ilegales, sin tener competencia alguna, pretendiendo demostrar que en la Gobernación había puesto la pauta a mi servicio y pagado favores a donantes de mi campaña con contratos. Todo se le derrumbó y el señor Córdoba nunca respondió por sus calumnias. "Muchas gracias presidente Gaviria, al expresidente Pastrana, también le agradecemos al expresidente Uribe", así arrancó su discurso de procesión como contralor y en ese mismo instante empezó una administración que no funciona", afirmó el precandidato.



Además, Fajardo aseguró que el proceso ha estado lleno de irregularidades, uno de ellos sería que Juan Carlos Calderón España permitió que la Contraloría comenzó un control excepcional en el caso de Hidroituango, España sería amigo personal del contralor Córdoba.

También aseguró que la Contraloría cambió la acusación inicial en su contra, en primer lugar por una sola conducta, después aseguró que cambiaron el documento y luego fue imputado por otras conductas.



"Pero miente la Contraloría al decir que la junta asesora de EPM lo contraindicaba. La contraloría se negó a leer completos de los documentos, se negó a oír la junta asesora", afirmó Fajardo.



Finalmente, también nombró al contralor delegado Cristian Castro quien había sido designado como ponente del caso, pero luego de evidenciar sus inclinaciones políticas fue retirado del caso.



"Colombia tiene que cambiar, la supervisión, control y fiscalización tiene que brillar para todos. Hoy la credibilidad de estas instituciones está por el piso", expresó el precandidato.