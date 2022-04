Expresidente Uribe insiste en que buscará superar divisiones del Centro Democrático 

El partido político Centro Democrático atraviesa un momento difícil. Las divisiones internas han llevado al retiro de algunos de sus miembros, el número de curules obtenidas en las elecciones del Congreso de la República fue menor del previsto y se quedó ya sin candidato presidencial directo para las elecciones del 27 de mayo.



En un video publicado en sus redes sociales, el expresidente y máximo líder de ese partido, Álvaro Uribe Vélez, afirmó que aunque el Centro Democrático no está atravesando por su mejor momento, tiene que continuar trabajando por Colombia y concentrarse en no permitir que el exalcalde Gustavo Petro llegue a la Presidencia.

Lea además: Estos son los cambios de fondo que los colombianos le piden a quien gane la Presidencia



“A pesar de nuestras dificultades, debemos en el Centro Democrático afianzar nuestras convicciones en favor de la patria, un país seguro, que derrote el narcotráfico, el terrorismo, el microtráfico, que obtenga seguridad rural, urbana, con apoyo a las fuerzas armadas que son tan maltratadas por el doctor Petro y sus líderes, un país con sus libertades, unas libertades tan amenazadas por el doctor Petro”, aseguró Uribe en el video.



El expresidente afirmó que el Centro Democrático debe fortalecer al empresariado, apoyar los emprendimientos y facilitar créditos, además de prevalecer el cuidado ambiental y las zonas ecológicas de Colombia, reiterando nuevamente que el candidato Petro no debería, en su opinión, llegar al poder.



El hecho más reciente que marcó al partido fue la salida de la agrupación política de la nueva ministra de Vivienda, Susana Correa, decisión que tomó debido a que, según Correa, los intereses del partido han venido cambiando constantemente.



Lea también: ¡Se va del uribismo! Susana Correa, ministra de Vivienda, renunció al Centro Democrático



“Me permito presentar mi renuncia a esta colectividad, la cual he acompañado desde sus inicios y he sido parte de todo su proceso de crecimiento, formación y consolidación con el cual me identificaba plenamente. Sin embargo, en estos momentos no comparto las decisiones tomadas por el partido”, aseguró Correa en un documento.



La ministra aseguró que los ideales con los que fue fundado el partido han cambiado con el pasar de los años, según Correa, el Centro Democrático estaría privilegiando a sus directivos e intereses personales y no pensando en los de la colectividad.