¡Se va del uribismo! Susana Correa, ministra de Vivienda, renunció al Centro Democrático

Susana Correa Borrero, actual ministra de Vivienda, presentó su renuncia al Centro Democrático, manifestando que no comparte las decisiones tomadas por el partido.



“Me permito presentar mi renuncia a esta colectividad, la cual he acompañado desde sus inicios y he sido parte de todo su proceso de crecimiento, formación y consolidación, con la cual me identificaba plenamente. Sin embargo, en estos momentos no comparto las decisiones tomadas por el partido”, dijo Correa en una carta enviada al Centro Democrático el pasado 16 de marzo.



La ministra agregó que los ideales con los cuales fue fundado el uribismo “no se han mantenido, privilegiando intereses personales de sus directivos, desdibujando a todas luces los intereses de la colectividad”.



Una fuente le dijo a El País que ‘la gota que derramó la copa’ para Correa, fue que las directivas del partido le pidieran a Daniel García que retirara su candidatura al Senado.