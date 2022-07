Estos serán los retos de las nuevas ministras de Salud, Agricultura y Medio Ambiente

Tres nuevos nombres de su gabinete dio a conocer el electo presidente, Gustavo Petro. Se trata esta vez de quienes liderarán los ministerios de Salud, Agricultura y Ambiente.



“La médica antioqueña Carolina Corcho será ministra de Salud. La actual concejala de Bogotá, oriunda de Barranquilla, Susana Muhamad será ministra de Medio Ambiente y la economista barranquillera Cecilia López Montaño será ministra de Agricultura”, escribió ayer Petro en su cuenta de Twitter.



“Las tres ministras designadas tienen grandes retos, pero, tal vez la de mayores sería la ministra designada en Salud”, opina el analista político John Mario González.



Según él, la propuesta en salud presentada por el elegido Mandatario podría ser inviable, significando dificultades para Corcho.



Lea aquí: Gremios del sector salud reciben a Carolina Corcho con agrado y dispuestos al diálogo



“A eso se suma una ministra con posturas muy radicales de activismo político, pero, además, el escenario de un sector de la salud desconfiado, prevenido, desestimulado. No va a ser fácil y creo que lo mejor sería hacer una patraseada diplomática con respecto a sus propósitos”, agrega.



Por su parte, quien estará al frente de la cartera de salud trinó: “Muy honrada con la designación del Presidente electo. Continuamos con proceso de empalme y desde este mismo momento iniciamos diálogos con los distintos actores del sector salud, para conversar sobre cómo vamos a garantizar el derecho a la salud y el trabajo digno”.



Líderes de opinión y políticos han cuestionado que se trate de una persona que se opuso al levantamiento de la cuarentena por el Covid-19 y al regreso de niños y niñas a las instituciones educativas y que le hace fuerte crítica a la vigencia de las EPS.



A propósito, el gremio que representa a las empresas aseguradoras de salud indicó que estas “han aportado de manera fundamental a algunos logros como la cobertura casi universal”. Asimismo, invitó a la electa Ministra a trabajar sobre lo construido.



De no hacerlo, opina González, “su gestión podría afectar los logros alcanzados en Colombia en cuanto a cobertura y calidad de la salud de los últimos 30 años”.



No obstante, la Federación Médica Colombiana destacó su aporte y bandera en la lucha de los derechos de los pacientes, por el acceso al sistema de salud y su compromiso con la dignificación de los trabajadores.



Sobre la nombrada Ministra de Agricultura, los retos recaen en aumentar la productividad del campo y reducir los costos de la producción con el objetivo de disminuir la inflación que atraviesa el país.



“No va a haber expropiación (…) Se comprará tierra a aquellos que estén dispuestos a venderla y que no se vean en la necesidad de volverla productiva. Habrá un catastro multipropósito que hace que aquellos que no son productivos tienen que pagar unos impuestos que los obligan a ser productivos o venderle la tierra al Estado”, dijo López en entrevista radial.



Y agregó que “el reto que tiene el sector rural es la oportunidad de la vida, hace cuánto estamos esperando que el sector agropecuario colombiano ocupe la posición que debe tener con todo el potencial productivo que tiene este sector, esto nos va a beneficiar a todos”.

Por otro lado, el tema más álgido para el Ministerio de Ambiente es el fracking.



“Buscaremos frenar el licenciamiento ambiental del fracking y sus pilotos, los cuales no tienen el sustento técnico. Buscaremos, a través del Congreso de la República, la prohibición del fracking en Colombia”, advirtió Muhamad.



Con respecto a la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, la electa Ministra apuntó que este químico es tóxico con la tierra y el agua y que su uso no ha sido concertado con las comunidades, por lo que se buscarán otras alternativas.



Para el analista González, Muhamad deberá apostarle a la mitigación de los efectos del cambio climático, “sin incurrir en los extremismos ambientales que ahuyentan la inversión”.