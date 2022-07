Gremios del sector salud reciben a Carolina Corcho con agrado y dispuestos al diálogo

La doctora Carolina Corcho, como nueva ministra de Salud en el gobierno que se avecina, es la apuesta del presidente electo Gustavo Petro para reformar el sistema de la salud.



Gremios del sector recibieron el nombramiento con la expectativa de que la nueva ministra continúe con su compromiso con la defensa del derecho a la salud para todos los colombianos, mientras que algunos analistas se muestran preocupados por los posibles ajustes al sistema como el del rol que tienen las EPS.



Ante el anuncio de la designación de Corcho, el gremio que representa a las EPS defendió a las empresas aseguradoras de salud afirmando que “han aportado de manera fundamental a algunos logros como la cobertura casi universal”, dijo la presidente ejecutiva de Acemi, Paula Acosta, señalando la necesidad de que la ministra trabaje sobre lo construido en el sector.



No obstante, el gremio también felicitó el nombramiento y se mostró dispuesto a dialogar en el marco del Acuerdo Nacional que propuso Petro para llegar a consensos sobre las reformas que adelantará en su gobierno.



Por su parte, los gremios del sector hospitalario público y privado también recibieron el anuncio con disposición a trabajar conjuntamente a favor del servicio de salud.



“Recibimos con satisfacción el nombramiento de la doctora Carolina. Para la red hospitalaria pública es una excelente noticia, porque la doctora Corcho, una destacada médica psiquiatra y politóloga, ha sido una defensora de los derechos humanos y del derecho a la salud de los colombianos. Desde la Federación Médica Colombiana, de la que ha sido una destacada dirigente, hemos coincidido en muchos escenarios en defensa del sector”, dijo la también médica Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva y actual Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI.



A su turno, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la cual se ha mostrado a favor de modificar el rol de las EPS en el sistema de aseguramiento, también expresó satisfacción por la llegada de Carolina Corcho al próximo gobierno.



“Comprendemos los enormes retos que tiene la nueva administración, especialmente para poder armonizar los avances que ha tenido el sistema de salud colombiano y hacer que sean compatibles con la ambiciosa propuesta de reforma que trae el nuevo gobierno”, precisó el doctor Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales.



Por otra parte, el nombramiento de la nueva ministra de salud generó esperanza en el gremio de los pacientes. Para Francisco Castellanos, de la Organización para la Defensa del Paciente, “(la nueva ministra) ha anunciado cambios estructurales en el sistema de salud y, sobre todo, poner en cintura a las EPS para mejorar el acceso a los servicios de salud”.



Otros gremios que respaldaron la designación de la doctora Carolina Corcho fueron la Asociación Médica ASMEDAS Antioquia, el gremio médico en Antioquia, así como la Asociación Colombiana de Salud Pública, quienes destacaron el perfil profesional de la especialista, su conocimiento del sector, compromiso con dignificación de trabajadores de la salud y defensa del derecho a la salud.

Transformación del sistema

En el gobierno del presidente Gustavo Petro, dice en su programa de campaña, el Estado garantizará el derecho fundamental a la salud a través de un sistema “único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera”.



Se trata de una reforma sustancial al sistema que, en opinión de algunos expertos, va en contravía del aseguramiento con pluralismo estructurado que tiene el actual modelo.



“Posiblemente haya cambios justificados que hacer en ese sentido, pero no deja de generar incertidumbre por las consecuencias y por la necesidad de recursos disponibles para llevarlo a cabo, que pudiera hacerla inviable; pero sobre todo porque, de no hacerse gradual y concertadamente podría ser caótica”, asegura el decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, Gustavo Quintero Hernández.



Según el académico, la propuesta de Petro tiene algo excepcionalmente necesario que es la implementación de la Ley Estatutaria, pero entre los puntos controversiales está asumir que el sistema de salud colombiano depende de la capacidad de pago cuando tiene el gasto de bolsillo más bajo de América Latina.



Otras de las preocupaciones: centrar la acción en salud en la red pública, lo cual podría ocasionar que se reduzca la oferta de salud privada y no sabría uno como mitigar ese riesgo que es alto; El pago a los hospitales, basado en presupuestos históricos, lo cual crea barreras financieras y de oportunidad que ya se transitaron en el pasado.