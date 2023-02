Esto opinan otros candidatos a la aspiración de Diana Rojas a la Alcaldía de Cali

“Celebro que seamos muchas mujeres en esta contienda, y estoy segura que Diana es una mujer talentosa y muy valiosa para Cali”, dijo Catalina Ortiz, exrepresentante a la Cámara por el Valle del Cauca, al saludar la aspiración a la Alcaldía Municipal de la exconcejala Diana Rojas.



Ortiz, quien también está lista para ubicarse en el partidor local para la contienda electoral que culminará el 29 de octubre de este año, agregó: “Qué bueno que se sumen y que estemos en la contienda personas que tenemos un pasado transparente y de política decente”.



En el mismo sentido, Darschan Ocampo, quien está recogiendo firmas, a través del movimiento Liderando con Darschan, con el mismo propósito, sostuvo que “esto de decir yo quiero ser alcalde o alcaldesa de la ciudad es de valientes. Bienvenida, concejala Diana a la contienda, lo que necesitamos aquí son más personas con visión, con ganas de trabajar y de recuperar esta ciudad”.



Como se sabe, en días pasados Rojas anunció oficialmente que recogerá firmas a través del movimiento Caleñísimo para respaldar una candidatura ciudadana que la lleve a ocupar el CAM durante los próximos cuatro años.



“Esto no es exclusivo de políticos. Nuestra Constitución es muy clara a la hora de elegir y ser elegidos, así que me parece fantástico que sean las mujeres las que tomen como iniciativa propia la participación en política, pues se va desplazando ese pensar de que solo servimos de adorno o rellenos en listas”, anotó, de su lado Juanita Cataño, también aspirante a suceder en el cargo a Jorge Iván Ospina, recogiendo firmas bajo el movimiento La Cali de Todos.



La exdiputada a la Asamblea del Valle del Cauca añadió que “ahora somos más mujeres las que por voluntad propia tenemos vocación de poder, autoridad y ganas de liderar en cabeza propia los procesos políticos”.



Y desde el lado de la participación masculinos en la carrera política por el primer cargo del Municipio, David Millán consideró que “Diana Rojas tiene, como toda y todo ciudadano colombiano, el derecho a elegir y ser elegido, pero deja un mal sabor entre sus votantes y la ciudadanía en general que no haya cumplido con el periodo en el Concejo para el cual fue elegida”.



Según él, que está recogiendo respaldos ciudadanos mediante el movimiento Colectivo Regional Urbano para validar su candidatura, el hecho de que la entonces cabildante haya renunciado a su curul el año pasado “no es un buen antecedente para quien aspira a un nuevo cargo de elección popular”.



Y Juan Martín Bravo, también aspirante a convertirse en el inquilino del CAM durante el siguiente cuatrienio, anotó: “Bienvenidas las personas que quieran un proceso para mejorar a Cali, pero la ciudad no la va a cambiar el próximo alcalde, la ciudad la van a cambiar son los ciudadanos, y tenemos que tener un proyecto de visión de Cali, que es lo que nos falta”.



Esto porque, en opinión del actual concejal por el Partido Conservador, “no hemos hecho un ejercicio de visionar cuál va a ser la vocación efectiva de Cali, que permita traducirse en oportunidades para los caleños”.