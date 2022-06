"¿Este es el Presidente que Colombia quiere?": Hernández por polémicos videos de la campaña de Petro

El candidato presidencial Rodolfo Hernández se pronunció este jueves frente a la polémica que generó un video de la campaña del Pacto Histórico, en el que varios de los integrantes de esta coalición estarían planeando cómo debilitar las aspiraciones de otras candidaturas.



Con base a los audios y videos revelados, el Exalcalde de Bucaramanga no solo lanzó una crítica directa a Gustavo Petro, sino que también cuestionó si es el líder de izquierda el tipo de Presidente que quieren los colombianos.

Además, el pronunciamiento de Hernández no quedó ahí y, aunque no mencionó nombres, sí se refirió a la "gavilla criminal" al hablar de los personajes políticos que hacen parte de la campaña de Gustavo Petro.



"¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda", escribió Hernández en su cuenta de Twitter.



Cabe recordar que en los videos revelados en las últimas horas se ve al senador y miembro del Pacto Histórico, Roy Barreras, explicando la forma en la que dividirían al centro político y particularmente cómo acabarían con la candidatura de Alejandro Gaviria para dividir los votos de Sergio Fajardo.