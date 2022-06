Pese a polémica por videos, Alejandro Gaviria mantiene intención de voto con el Pacto Histórico

El exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, dio su opinión frente a los videos que fueron revelados del senador y miembro del Pacto Histórico, Roy Barreras, quien explica cuál va a ser la estrategia para acabar con la candidatura presidencial, en ese entonces de las consultas interpartidistas, de Gaviria.



En un documento, Gaviria criticó esa forma de hacer política, pero explicó que no cambiará su intención de voto por Gustavo Petro y Francia Márquez en la segunda vuelta presidencial.



“Recibí muchos ataques. Algunos de ellos viles y mentirosos. De la izquierda y la derecha. Era difícil, lo confieso, distinguir unos de otros. La erosión del debate político es sin duda preocupante. Traté de practicar lo que predicaba. Decidí también, en medo de la refriega, no victimizarme”, explicó Gaviria en su cuenta de Twitter.



Gaviria aseguró que diferentes de los ataques lo lastimaron y afectaron, pero reiteró que en la actual contienda electoral es necesario tomar una posición política.



“Pero no voy a quedarme, como lo dije hace unos días, rumiando rencores y coleccionando agravios. La política es un mundo imperfecto. Muchas veces las decisiones son problemáticas. Rechazo la mezquindad en la política, pero creo que uno debe tomar decisiones pensando sobre todo en el futuro de la democracia y el bienestar de todos”, expresó Gaviria.