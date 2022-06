Estas son las peticiones de Hernández para que se realice el debate con Gustavo Petro

Que sea en Bucaramanga, que sean seis los presentadores y que cada respuesta sea de cinco minutos, esas son algunas de las peticiones que realizó Rodolfo Hernández para asistir a un debate con Gustavo Petro.



A pesar de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, negó la tutela que obligaba a Hernández y Petro a hacer un último debate de cara a la segunda vuelta presidencial, este jueves el Exalcalde de Bucaramanga anunció que está de acuerdo con que se realice el encuentro, pero pidió al candidato del Pacto Histórico acordar algunos puntos.



Lea además: Rodolfo Hernández acepta participar en un debate y propone sus condiciones



En una carta enviada a Petro, el Candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción presentó en detalles algunas condiciones para que el encuentro se lleve a cabo, entre ellas el incluir a personas de su equipo de trabajo para la organización y que se traten temas como la campaña sucia de desprestigio de contendores políticos.



Otras de las peticiones es que en el debate los dos candidatos aborden los temas relacionados con supuestas alianzas politiqueras de sus candidaturas, sobre el uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas, así como tener la participación de las periodistas Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jessica De La Peña.



"Propongo que sea mínimo de cinco minutos por cada pregunta porque no he podido aprender a decir mentiras, por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracteriza por la argumentación y no por la demagogia", dice el documento enviado por Hernández a Petro.

Lea también: CNE negó tutela que obliga a los candidatos Hernández y Petro hacer un último debate



Con relación a las peticiones directas a Petro, Hernández fue enfático en que él no aportará dinero para que el encuentro se lleve a acabo. Además, le dijo al candidato del Pacto Histórico que debe ser él quien corra con todos los gastos de viaje de todas las personas que deban viajar a Bucaramanga, donde se pidió se haga el debate.



"Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los SEIS, deben asistir, sí o sí, porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave de su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión. Por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se haga en la ciudad de Bucaramanga", dijo Hernández.



Finalmente, el Exalcalde de Bucaramanga insistió en que hay varios temas que se pueden discutir previo al encuentro, entre ellos quiénes serían los tres hombres que acompañarían a las presentadoras.