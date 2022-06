Rodolfo Hernández acepta participar en un debate y propone sus condiciones

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, le respondió a su contrincante Gustavo Petro que acepta un debate televisivo, le proponen los temas a discutir en el mismo y designa a sus compromisarios.



En una declaración abierta Hernández le dice a Petro que: “Usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quienes, para qué y mil detalles que se tienen que prever”.



También le dice que tienen un programa de gobierno que “ha sido millones de veces difundido por todos los medios de comunicación y redes sociales, algunos de cuyos temas han sido profusamente discutidos y analizados”.



Le precisa que ese debate es fruto “vía abuso descarado e inconstitucional e ilegal de una herramienta tan importante como la acción de tutela, montaron sus amanuenses debe hacerse en acatamiento al fallo de los magistrados que mayoritariamente decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista”.

Lea también: “Gane o pierda, acepto el resultado sin vacilar": Rodolfo Hernández



Hernández le propone que en el temario a discutir deben estar los temas de: Campaña sucia de desprestigio de contendores políticos; Alianzas politiqueras de los candidatos; Uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas; Violación de los topes de gastos; Fuentes de financiación oscuras de la campaña; Contratación de “estrategas”, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes; Amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables y disposición de aceptar simple y llanamente los resultados electorales o condicionamiento a si única y exclusivamente le son favorables.



Le dice en cuanto a los costos del debate que “supongo que usted dispondrá de sus multimillonarios recursos lo pertinente porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros” y le precisa que “toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los SEIS, deben asistir, sí o sí, porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave de su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión”.



Le indica que sus compromisarios para que trabajen en las “reglas” del debate son Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial; Erika Sánchez, representante a la cámara electa por la Liga, Adriana Vargas, coordinadora voluntaria de la campaña, entre otros.



Además dice que “por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se haga en la ciudad de Bucaramanga”.



Sobre el tiempo para las respuestas, señala que “Propongo que sea mínimo de 5 minutos por cada pregunta porque no he podido aprender a decir mentiras, por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracteriza por la argumentación y no por la demagogia”.