"Estamos creando futuro": Francia Márquez a grupo de niñas que viajarán hoy a la NASA

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, despidió a un grupo de 35 niñas que viajarán este sábado a la NASA, para recibir capacitación en liderazgo, innovación, prevención de violencias a través del programa ‘Ella es astronauta’.



Se trata de un grupo de niñas, entre los 9 y los 15 años, de 22 departamentos del país, que hacen parte de la segunda misión que viaja a las instalaciones de la NASA en Houston. La primera se llevó a cabo en agosto de 2021, con 31 niñas de Colombia y 1 de Costa Rica.



“Tengo la plena convicción de que el apoyo a este tipo de iniciativas alienta a las niñas y mujeres de nuestro país a crear conciencia sobre la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento científico de las mujeres en todos los sectores”, señaló la alta funcionaria.

El programa, que cuenta con aliados del sector privado y el apoyo de la Comisión Colombiana del Espacio –CCE, de la Vicepresidencia de la República, ofrece este tipo de formación, para incentivar la investigación y el interés por la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.



“Estamos creando futuro. Ustedes son parte fundamental de lo que será la nueva Colombia”, expresó la Vicepresidenta durante el evento que se realizó este viernes en el Planetario de Bogotá, bajo el liderazgo de la Fundación She Is, en articulación con el Space Center de la NASA.



La alta funcionaria destacó que se debe poner todo el empeño estatal y social para hacer de esta iniciativa un programa que permita que más niñas del país puedan seguir el camino de la ciencia.



“Las despedimos con la esperanza de que en los próximos años serán las primeras colombianas en participar en misiones espaciales humanas, que se convertirán en mujeres científicas y verdaderas expertas para avanzar en la comprensión del universo y en el desarrollo de la tecnología”, dijo.



Durante el evento, resaltó que papel de referentes como la ingeniera colombiana Diana Trujillo, actual directora de vuelo y supervisora de las misiones a la Estación Espacial Internacional en la NASA.