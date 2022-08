"No estamos proponiendo en ningún momento que se elimine el sector financiero": Petro

En la clausura de la versión 56 de la Convención Bancaria ‘Construyendo oportunidades para todos’, el presidente Gustavo Petro fue el encargado de cerrar el evento.



"Nosotros no estamos proponiendo en ningún momento que se elimine el sector financiero de un país, sino de cómo puede servir en la generación de riqueza y de su democratización. Porque indudablemente somos un país raquítico desde el punto de vista económico", dijo enfáticamente el mandatario.



El presidente Petro habló sobre la función principal que debería cumplir la banca en Colombia para generar mayor riqueza en beneficio de todos. Dijo que "el sector financiero no es un generador en sí mismo de riqueza, la puede transferir, pero es la producción la que la genera".



"En este tipo de encuentros hay que abrir los puntos en común, las diferencias, la posibilidad de establecer un diálogo que hemos propuesto para encontrar posibilidades y acercamientos, o por lo menos para saber qué es lo que nos distancia. Nosotros no estamos proponiendo en ningún momento que se elimine el sector financiero de un país, sino de cómo puede servir en la generación de riqueza y de su democratización.

Porque indudablemente somos un país raquítico desde el punto de vista económico. Dónde es que se genera la riqueza, es un gran interrogante, la riqueza se genera en la producción, en el trabajo, y si no hay un sector productivo fuerte, no hay un sector financiero fuerte", dijo Petro en su discurso.



En esa línea hizo un llamado a la banca para que le apuesten a "financiar más la producción para generar mayor riqueza". Para Petro, la producción se concentra en todos los sectores productivos, estratégicamente en la industria y el agro. Para eso, dijo que financiar la producción es igual a "democratizar el acceso al crédito".



"Se trata de que millones de personas puedan producir en el campo y en la ciudad. El sector financiero a penas toca esos mundos, esos mundos han sido tocados por el gota a gota y similares, que son los que han financiado a tasas de 20% diario de interés. Pedazos muy pequeños de producción, de comercialización, qué negocios se pueden generar si eso es un lavadero de las mafias. Lo que implica la aparición del gota gota es una incapacidad del sector financiero de tocar la economía popular y la economía campesina, lo que muestra un camino por hacer, por construir".



Por eso dice que una primera propuesta es dar crédito con tasas de interés de mercado que dependan de las rentabilidades de la producción. Propone que la banca se redirecciones más a dar crédito al campesino para que la producción agraria se potencialice.



También habló sobre el papel de la banca en la acción contra el cambio climático. Dijo que se debe pensar en cómo una sociedad capitalista le puede empezar a interesar invertir en proyectos aún no rentables como lo son los del medio ambiente. "Si esas tecnologías como las que hoy se necesitan, verdes, no son tan rentables, el capitalismo podría simplemente incumplir su tarea y se enfrentaría a la extinción de la humanidad. Hay que dejar de financiar actividades carbónicas, lo que es difícil, porque podemos encontrar que buena parte de la liquidez es con la regalías, con los depósitos que tienen que ver con la industria petrolera".



Agregó que "hay que planificar, tener banca pública, lograr que el Estado conduzca, que no se quede quieto mirando. La libertad de mercado nos está llevando a la extinción de la humanidad".