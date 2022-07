Espada de Bolívar acompañará recorrido del presidente Gustavo Petro

El equipo coordinador de la posesión presidencial del presidente electo Gustavo Petro continúa entregando detalles de cómo será la logística del evento del cual se promete ser diferente a todas las posesiones presidenciales que ha tenido Colombia.



Uno de los detalles más relevantes del evento será que en su salida hacia la Plaza de Bolívar desde el Palacio de San Carlos, lo acompañará en el trayecto la espada de Bolívar. La histórica reliquia también estará a su lado cuando realice el discurso oficial como mandatario de Colombia.



Aunque la seguridad y logística del evento serán sumamente estrictas, los colombianos de las diferentes ciudades podrán llegar al centro de la capital a participar en la posesión presidencial, en esos mismos lugares, también se podrá ir siguiendo la transmisión oficial del evento principal en la Plaza de Bolívar.



Se dispondrán el Parque Santander, la Plazoleta del Rosario, la Plaza de las Nieves y el Parque de los Periodistas con eventos culturales y artistas para celebrar la posesión. En cada lugar habrá intervenciones musicales y muestras artísticas que tienen el propósito de evidenciar la diversidad cultural colombiana.



Silvia Saenz, relacionista pública y actual encargada de los eventos de Petro, aseguró que el presidente electo siempre ha mostrado su interés de incluir a todos los colombianos en su posesión presidencial.



“Vamos a tener actos culturales, vamos a tener cantantes, bailarines, artistas de todos los lugares. La idea es que vengan personas de todos los territorios, vamos a llenar esto, serán más de 100.000 personas, también solo 1.000 trabajando en este proyecto”, afirmó Saenz.



Artistas como Adriana Lucía, Herencia Timbiquí, Andrea Echeverry y Hector Buitrago (Aterciopelados), Pata Pela, Coconut Group, Walka, entre otros serán los artistas que intervengan durante la jornada del 7 de agosto que comenzará a las 10:00 a.m. y que estará hasta las 03:00 p.m que comienza el acto oficial de la posesión.



En su totalidad, serán 600 periodistas que cubran la posesión presidencial, habrá asistencia de más de 100.000 personas, 70 actos culturales y 1.000 artistas en escena.



Finalmente, un detalle particular es que el presidente electo no caminará sobre la tradicional alfombra roja por la cual caminan todos los mandatarios.