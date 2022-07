"Mostrar fuerzas matando policías no es el camino": Gustavo Petro al Clan del Golfo

En medio de su reunión con los embajadores latinoamericanos en la Embajada de Chile en Bogotá, el presidente electo Gustavo Petro se refirió a varios temas coyunturales del país.



Respecto a la reunión, Petro afirmó que fueron abordados temas como la lucha contra las drogas, la crisis climática, la descarbonización de la economía y la importancia de la implementación de paz, el presidente aseguró que fue un encuentro beneficioso del cual se comenzará a trabajar.



Entre otros temas, Petro aseguró que la designación del exsenador Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela se está aún estudiando, después de la reunión que tuvo el canciller designado, Álvaro Leyva, con su homólogo venezolano, Carlos Faria.



“Se está estudiando, es una de las posibilidades, todavía el canciller tiene el poder de escoger los embajadores, se ha discutido pero no se han tomado decisiones”, afirmó Petro a los medios.



Lea aquí: Más de 100.000 personas asistirán al acto de posesión de Gustavo Petro como presidente



Frente a la reunión entre los cancilleres, Petro aseguró que su principal interés de restablecer las relaciones diplomáticas es por las poblaciones de ambos países, que en muchos casos tienen familias, y por la reactivación económica y del comercio en la frontera colombo-venezolana.



Respecto a las relaciones internacionales, Petro manifestó que Colombia comenzará a buscar relaciones con África y Arabia, fortalecerá lazos con Europa y Estados Unidos y reiteró que América Latina debe ser un territorio en donde prime la paz.



Frente al ofrecimiento de Chile de ser sede de diálogos entre el Gobierno colombiano y el ELN, Petro aseguró que podría contemplarse la decisión, pero informó que lo ideal en principio es que se retomen los diálogos en donde comenzaron, que fueron en La Habana, Cuba.



“El reinicio de protocolo suspendido de tipo diplomático permite la continuidad de los diálogos del ELN allí, el Gobierno cubano será el que diga si quiere mantenerse como anfitrión, si el Gobierno de Noruega quiere mantener su papel como garante, eso se puede abrir a otros países, España ha demostrado su disposición y ahora Chile”, expresó Petro.



Respecto a la violencia que está padeciendo el país, el presidente aseguró que el diálogo con el ELN será una de las principales prioridades de su Gobierno al comenzar la gestión, pero reiteró que el primer paso será que cesen la violencia en los territorios, mismo diálogo y peticiones que quiere comenzar con otros grupos armados como el Clan del Golfo.



“Con el Clan del Golfo se le posibilita un desmantelamiento pacíficio, de mostrar fuerzas matando a policías jóvenes que al final no tienen ninguna responsabilidad con las situaciones del país no es el camino, el camino es plantear de frente una política de facilitación, es difícil pero hay que plantearla, desde aquí les digo suspendan la muerte el camino es la vida”



Y reiteró: "El contacto debe ser judicial, no se trata de una negociación política, tiene que ver mucho con negociaciones judiciales, es la justicia la que tiene que dar la posibilidad de un sometimiento a la justicia digno, la dignidad tiene que ver con la verdad, con la reparación a las víctimas, siempre y cuando haya garantía de no repetición”.



Respecto al informe final de empalme que recibió Petro del Gobierno saliente del presidente Iván Duque, el mandatario aseguró que hay diferentes aspectos preocupantes, particularmente en temas financieros y presupuestales.



Finalmente, frente a la decisión del ministro de Educación designado, Alejandro Gaviria, de dar a conocer y enseñar el informe final de la Comisión de la Verdad en los colegios, Petro aseguró que es importante hacerlo por la historia colombiana.



“Conocer la historia es esencial, nos guste o no nos guste lo que haya pasado, lo primero es que hay que lograr que la gente conozca su historia, eso es lo que permite no repetirla en los aspectos más negativos”.