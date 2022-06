"Es una manera sucia de hacer política": esposa de Hernández sobre trinos del crimen de su hija

Socorro Oliveros, esposa del candidato Rodolfo Hernández, se pronunció frente a los 'trinos' que han salido a relucir sobre el doloroso momento que ella y el exalcalde de Bucaramanga vivieron por el asesinato de su hija, quien fue secuestrada por el ELN en 2004.



Al respecto, la mujer, quien está al frente de la aspiración presidencial de Hernández, aseguro que en el marco de la contienda electoral hay quienes se han aprovechado del crimen de su hija para, entre otras cosas, burlarse y criticar a su esposo.

"Dentro del giro de esta campaña se han tomado elementos de mi vida personal, los cuales son inaceptables dentro de una sociedad enferma que se alimenta del dolor, particularmente, con el sufrimiento de una madre y la pérdida de una hija secuestrada y con la incertidumbre de la verdad. El paradero de su cuerpo aún es desconocido, lo cual es muy doloroso para mí y mi familia", escribió la mujer en una carta divulgada este miércoles.



Incluso, Oliveros no solo acusó al también candidato Gustavo Petro de estar haciendo campaña sucia en contra de Hernández, sino que también calificó de inaceptable la estrategia de desprestigio que, según enfatizó, ha llevado a cabo el Pacto Histórico.



“El contendor en esta segunda fase de campaña se ha caracterizado, particularmente, por una manera sucia de hacer política. Se le miente al electorado buscando desprestigiar al opositor, inculcando mentiras en la cabeza de la gente y desviándola de la verdad”, expresó la esposa del candidato en el documento.



De igual manera, fue enfática en que no está de acuerdo con que desde otros sectores políticos estén sacando provecho de la dura situación que el crimen de su hija representó para su familia y, además, recalcó que contrario a cómo los han tratado a ellos, la campaña de su esposo sí ha sido respetuosa y tradicional.

"Nosotros no hablamos mal de nadie, no permitimos que se haga campaña sucia, por lo cual consideramos que el mensaje referente al secuestro y muerte de nuestra hija requiere respeto hacia la víctima, respeto hacia los que sufrimos la pérdida, y perdón y comprensión hacia los secuestradores que me quitaron a mi hija buscando únicamente dinero", comentó Oliveros.



El pronunciamiento de la esposa del candidato Hernández se da luego de que, en días recientes, Gustavo Petro le dio 'retuit' a una publicación de Twitter en la que se criticaba la decisión del exalcalde de Bucaramanga de hacer caso omiso a la extorsión que el grupo guerrillero le hizo tras secuestrar a su hija.