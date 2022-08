"Es un fracaso": Embajador Murillo sobre lucha contra las drogas entre EE.UU. y Colombia

El nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, ha abogado por un cambio de paradigma en lo que respecta a la lucha conjunta de Washington y Bogotá contra las drogas pues hasta ahora no solo no ha funcionado, sino que ha demostrado ser un "fracaso".



Murillo ha subrayado la necesidad de "revisar" la política contra las drogas que se ha estado aplicando hasta ahora "porque todo lo que se ha hecho no ha funcionado y es un fracaso", según ha expresado en un acto con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.



Lea además: Cara a cara: José Gregorio Hernández y Enrique Gómez analizan el inicio del Gobierno Petro



Las palabras de Murillo están en sintonía con la idea que el presidente, Gustavo Petro, adelantó sobre este asunto durante su discurso de investidura este domingo, cuando recordó que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso "rotundo" como evidencia el millón de latinoamericanos asesinados en los últimos 40 años.



A su vez, el embajador colombiano ha adelantado que otro de los objetivos de la nueva administración será "revisar" el Tratado de Libre Comercio que mantienen con Estados Unidos desde 2012, tal y como venía recogido en el programa de Petro.



Lea también: Presidente Gustavo Petro posesionará a ocho de sus ministros este jueves



Murillo hace estas declaraciones en paralelo al anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de renovar la ayuda de la Casa Blanca a Colombia para combatir el tráfico de drogas a través de mecanismos de control de su espacio aéreo.