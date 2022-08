Presidente Gustavo Petro posesionará a ocho de sus ministros este jueves 

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, confirmó que mañana jueves 11 de agosto a las 08:00 a.m. se terminarán de posesionar la mayoría de los ministros que aún no lo han hecho.



“El día jueves a las 08:00 a.m. se posesionará el resto de todos los ministros del Gabinete, se completó con la designación del profesor Ferrari en el DNP y jueves será la posesión de los ministros. Los requisitos que se necesitan para posesionarse toman tiempo, todos cumplen los requisitos”, expresó Lizcano en declaraciones.



El director del Dapre confirmó que el único que quedaría pendiente sería el ministro de Justicia, Néstor Osuna, debido a que él solicitó unos días para poder terminar su trámite de renuncia en la Universidad Externado de Colombia, también confirmó que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez si se posesionará.



“La ministra es una persona que tiene todas las condiciones, tiene todo el liderazgo, la confianza del presidente y además la Constitución es muy clara, los ministros tienen que cumplir los requisitos que necesitan los representantes a la Cámara, ser ciudadano colombiano y tener más de 25 años”, expresó Lizcano.



Finalmente, en las próximas horas se conocerá quién será el ministro de Ciencia, quien también se posesionaría el jueves.