¿Es bueno que haya tantos aspirantes a la Alcaldía de Cali?

“Hay una cantidad locamente alta de candidatos, es una cantidad extraordinaria y atípica por ponerlo de alguna manera”.



Así califica el politólogo Juan Pablo Milanesse el hecho que haya alrededor de treinta personas que se dicen aspirantes a la Alcaldía de Cali, de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre.



Y agrega el que considera un punto importante para remarcar: “Creo que buena parte de esos candidatos son testimoniales, no van a tener ningún tipo de relevancia en la elección, ni siquiera dirigiéndose a otras candidaturas”.



En efecto, en la campaña para los comicios territoriales que apenas está arrancando ha llamado mucho la atención el número inusitado de precandidatos, la mayoría de ellos por firmas.



Es por esto que la posibilidad de que se hagan alianzas entre ellos o que algunos pacten algún mecanismo como una encuesta o un sondeo que permita identificar a aquel o a aquella que tenga más opciones de convertirse en el sucesor o sucesora de Jorge Iván Ospina está a la orden del día.



Con respecto a la avalancha de aspirantes a ocupar el CAM durante los próximos cuatro años, la precandidata Catalina Ortiz le dijo a El País que “no reconocer que estamos frente a un escenario muy atomizado es tratar de tapar el sol con un dedo y básicamente eso significa que se tienen que consolidar algunas opciones para poder lograr una opción ganadora”.



Por ello, para la exrepresentante a la Cámara añadió que “hay muchos candidatos que representamos cosas diferentes, candidatos que representamos a la clase media y unas maneras más transparentes y amigables con la ciudadanía. Entonces, creo que uno tiene que tener la humildad para saber que si no va bien, se deben buscar alianzas”, incluso antes de que empiece formalmente la campaña”.



Precisamente, según el profesor Milanesse, Ortiz, Diana Rojas y Alejandro Eder tienen características similares que permitirían agruparlos en una opción de centro de la que se esperaría que salga un candidato fuerte, que compita con el ganador de la consulta que hasta ahora tiene programada el Pacto Histórico para el próximo 4 de junio con el objetivo de definir el aspirante que enarbole las ideas de la izquierda frente a dichos comicios.



Ahora bien, varios empresarios y observadores de la política regional y local coinciden en afirmar que no es bueno para el futuro de la capital del Valle del Cauca que hayan tantas personas aspirando a dirigir los destinos de la ciudad.



Es por ello que El País ha podido establecer que un grupo de personas estaría liderando la propuesta de que se haga una encuesta que de antemano sea aceptada por varios de los actuales aspirantes al cargo, de manera que todos se puedan medir y se empiece a identificar cuáles de ellos tendrían reales posibilidades de cara a los comicios de octubre y cuáles no.



Sin embargo, una persona que se ha postulado para ocupar el CAM y que pidió no ser mencionada reconoció que la principal dificultad frente a esa posibilidad es lograr que los interesados se pongan de acuerdo con respecto a un nombre o una entidad que realice la medición sin generar suspicacias entre alguno de los participantes.



Por ahora, se sabe que algunos empresarios de la ciudad siguen trabajando en la propuesta y que, como dice la misma fuente, es un secreto a voces que, si Tulio Gómez se lanza, después de Semana Santa se conocerá una primera gran encuesta que incluiría a la gran mayoría de los actuales precandidatos a la Alcaldía de Cali.